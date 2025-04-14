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Общество

Начальство стало чаще портить настроение сотрудникам

2 минуты чтения 10:45

В российских компаниях начальство стало чаще портить настроение своим сотрудникам. По данным исследования SuperJob, ежедневно на испорченное настроение жалуется каждый шестой опрошенный.

В исследовании, проведенном с 10 марта по 9 апреля, приняли участие 3000 работающих экономически активных граждан из всех округов России. Согласно опросу, руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния для 17% сотрудников. Для сравнения, в 2023 году на это жаловались 14% россиян.

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Аналитики выяснили, что каждый восьмой сотрудник (12%) сталкивается с негативом со стороны начальства несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а каждый девятый (11%) — лишь несколько раз в год. О том, что руководство никогда не портит ему настроение, как и двумя годами ранее, сообщил каждый четвертый работник (24%).

Согласно полученным результатам, сотрудники старше 45 лет чаще молодежи сталкиваются с ежедневными придирками руководства — 18% против 12% соответственно. Наиболее уязвимая категория — работники с доходом до 50 тысяч рублей: 31% из них заявляют, что начальство регулярно портит им настроение.

При этом мужчины чаще женщин заявляют, что никогда не получают негатива от руководства — 27% против 22%. Также выяснилось, что на критику реже всего жалуются сотрудники, имеющие доход свыше ста тысяч рублей (30%).

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Опрос показал, что эффективность критики со стороны руководства вызывает сомнения, утверждают аналитики. По их данным, практически каждый второй россиянин (45%) после критики начинает работать только хуже, 43% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 3% начинают работать лучше. 

Аналитики выяснили, что женщины острее воспринимают критику и чаще, чем мужчины, связывают ее с падением собственной эффективности — 47% против 44%. Опрос также показал, что негативные последствия критики чаще наблюдаются у сотрудников с более высоким доходом, тогда как менее оплачиваемые работники стараются не придавать значения подобным ситуациям и продолжают работать в привычном режиме.

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