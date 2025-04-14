Ученые подтвердили эффективность нового лекарства от гонореи

Ученые из Великобритании, США и Австралии выяснили, что гепотидацин, антибиотик, используемый для лечения инфекций мочевыводящих путей, может использоваться для борьбы с гонореей и предотвращения случаев лекарственной устойчивости. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, число случаев лекарственно-устойчивой гонореи резко возросло в последние годы, что сократило возможности ее лечения. Из-за этого существует острая необходимость в новых методах лечения заболевания, поскольку с 1990-х годов не было найдено ни одного нового антибиотика.

«Мурло мещанина» Изменения в «народной поддержке» войны могут привести к нехватке самого необходимого на фронте Политика 5 минут чтения

В ходе исследования, в котором приняли участие 622 человека из Великобритании, США, Австралии, Германии, Мексики и Испании, ученые сравнили гепотидацин, принимаемый в виде таблеток, со стандартным лечением гонореи — цефтриаксоном в виде инъекций и азитромицином в виде таблеток. Они обнаружили, что новый антибиотик столь же эффективен в борьбе с инфекцией, как и стандартное лечение.

При этом гепотидацин оказался эффективным и против тех штаммов гонореи, которые устойчивы к существующим антибиотикам. Кроме того, ученые не выявили никаких связанных с лечением серьезных побочных эффектов. Исследователи добавили, что лекарства в форме таблеток и отсутствие необходимости делать инъекции, вероятно, улучшит опыт пациентов и сократит ресурсы систем здравоохранения.

Мои месячные пытались меня убить Мне пришлось делать переливание крови. Врачи не знают, что со мной Общество 13 минут чтения

«Гепотидацин — это новый пероральный антибактериальный препарат, который может стать альтернативным вариантом лечения гонококковых инфекций», — заявили ученые. Они добавили, что исследование в первую очередь касалось урогенитальной гонореи и что большинство пациентов были белыми мужчинами. В связи с этим необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить, насколько эффективен антибиотик при лечение других типов инфекции, а также как он воздействует на женщин, детей и пациентов других этнических групп.