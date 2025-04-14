Закрытие доступа к базам США может сорвать разработку лекарств от рака в России

Российские ученые опасаются, что закрытие правительством США доступа к части данных системы здравоохранения может усложнить проведение научно-исследовательских работ и разработку новых лекарств в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
4 апреля Национальные институты здравоохранения США (NIH) ограничили доступ к своим базам данных для исследователей из ряда стран. В их числе Россия, Китай, Иран, КНДР, Куба и Венесуэла. Одновременно NIH прекратили все текущие совместные проекты с их участием.
Ученые из этих государств потеряли доступ к «хранилищам данных с контролируемым доступом» (Controlled-Access Data Repositories, CADR) — важному репозиторию, содержащему информацию по широкому кругу тем: болезни Альцгеймера, психические расстройства, злоупотребление психоактивными веществами, онкологические заболевания, развитие мозга подростков и другие направления медицины.
Решение было принято на основе указа, подписанного бывшим президентом США Джо Байденом в феврале 2024 года. Документ ограничивает доступ к медико-генетическим данным американцев для так называемых «стран, вызывающих беспокойство», список которых составляет Госдепартамент США.
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что новые ограничения NIH потенциально могут нанести серьезный урон российской науке и медицине. Так, младший научный сотрудник Института регенеративной медицины Сеченовского университета Сергей Ткачев заявил, что ранее доступные данные из NIH служили «запасным выходом» после блокировки HGMD, например, при исследованиях и терапии рака.
По словам Ткачева, современные фармразработки нередко основаны на комплексном анализе генома, транскриптома и протеома пациентов, что особенно важно при создании таргетных лекарств, например против рака. Он отметил, что ограничение доступа к таким массивам повышает издержки и усложняет научно-исследовательские работы в России.
«В результате возникает риск, что мы будем вынуждены закупать готовые зарубежные препараты, что обходится дороже и уводит финансовые ресурсы за границу. Более того, подобная зависимость в сфере, напрямую влияющей на здоровье населения, ставит страну в уязвимое положение и усиливает технологический разрыв с мировыми лидерами», — сказал он.
Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ и автор телеграм-канала Science Сергей Харитонов, в свою очередь, заявил, что в закрытую базу данных можно будет заходить с VPN. Поэтому, по его мнению, блокировка вряд ли «будет ощутима».