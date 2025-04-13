Спасатели рассказали о ждущем погибшего хозяина «Башкирском Хатико»

В Уфимском районе Башкортостана пес уже третью неделю живет у развалин дома, при пожаре в котором погиб его хозяин, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Пожар в одноэтажном садовом доме в СНТ «Надежда» произошел 24 марта, при тушении спасатели обнаружили под завалами тело 62-летнего мужчины. С тех пор возле сгоревшего дома остается собака, которая, по словам сотрудников МЧС, не уходит и продолжает ждать хозяина.

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Сотрудники МЧС рассказали, что пытались забрать пса с дачного участка, но «он никого к себе не подпускал». Пока собака остается у дома хозяина, жители села приносят ей еду и воду.

Спасатели отметили, что хотят, чтобы эта история была не только «поводом для грусти», но и напоминала «не пренебрегать правилами пожарной безопасности».

В феврале агентство РИА «Новости» сообщило со ссылкой на волонтера Хадижат, что в Дагестане кот в течение шести лет жил на могиле своего хозяина, и местные жители дали ему кличку Хатико. Она говорила, что каждый день забирала кота на ночь домой, а по утрам он снова убегал на кладбище.

Хадижат рассказывала «Фонтанке», что Хатико находится в ветклинике в Дагестане, и скоро волонтеры перевезут его в Санкт-Петербург. У него были диагностированы инфекционный вирусный перитонит (ФИТ), пневмония и почечная недостаточность.

Местные жители позднее опровергли историю про кота Хатико. Закир Магомедов рассказал ТАСС, что в соцсетях распространилось видео с этим котом, лежащим на могиле его бабушки. По его словам, он ничего не слышал об этой истории, а такого кота у его бабушки не было. Сотрудники кладбища также сказали журналистам, что история с котом была неправдой.