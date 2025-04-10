Родители школьников пожаловались на принесенных детьми из школы тараканов

В городе Кировске Ленинградской области родители учеников школы №2 пожаловались на тараканов, которые забираются в тарелки и еду в столовой, бегают по стенам, оказываются в вещах детей, когда те возвращаются домой. Издание «Фонтанка» опубликовало видео и фотографии с насекомыми, которые прислали родители. Руководство школы призналось журналистам, что безуспешно борется с тараканами «уже три недели».

Отец одной из школьниц сообщил журналистам, что его дочь рассказала родителям о тараканах в понедельник. По словам родителей насекомые «бегают по всей школе», больше всего их на первом этаже, где расположена столовая.

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«Также большое количество тараканов в раздевалке. На втором этаже тараканы свободно ползают по стенам, сидят под подоконником», — рассказал собеседник «Фонтанки».

Директор школы Светлана Кравчук сообщила журналистам, что в последний раз тараканов травили в выходные на прошлой неделе, 5 и 6 апреля. По ее словам, после этого насекомые «вылезли из укрытий». «Мы уже три недели боремся с тараканами. В субботу, 12 апреля, еще раз приедут специалисты, чтобы проводить обработку», — сказала Кравчук.

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В конце февраля в городе Невинномысске Ставропольского края ученики элитной гимназии №10 стали распространять видео с тараканами, ползающими в школьном туалете, на первом этаже здания. Некоторые родители объясняли, что в распространении тараканов виноваты сами дети, которые носят в вещах еду. Мэр города Михаил Миненков написал у себя в телеграм-канале, что ему радостно от новости о насекомых и что отсутствие тараканов — это плохо, поскольку свидетельствует о плохой экологии.