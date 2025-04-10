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Общество

Названы основные причины увольнения сотрудников в российских компаниях

2 минуты чтения 10:42

В российских компаниях большинство сотрудников увольняются из-за предложения других фирм работать на более выгодных условиях. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования Русской школы управления.

Опрос проводился среди 1092 представителей компаний из разных отраслей бизнеса, в числе которых собственники, руководители, кадровики и HR-специалисты. Согласно опросу, почти половина респондентов, 49%, заявили, что сотрудники увольняются из-за предложения от компании-конкурента с более выгодными условиями работы. 45% ответили, что текучесть персонала связана с личными обстоятельствами, 44% связали это с невысокой зарплатой по сравнению с рынком, а 39% — с перегрузкой на работе.

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Россияне также часто увольняются из-за из-за несоответствия обязанностей ожиданиям (34%), отсутствия карьерного роста (32%) и конфликтов с руководителем (20%), говорится в исследовании.

В то же время, большинство работодателей проявляют лояльность к бывшим сотрудникам. Так, 74% компаний готовы принять их обратно, если откроется подходящая вакансия.

По данным исследования, в 47% компаний увольнения происходят как минимум раз в месяц, в 19% — раз в квартал, в 13% — раз в полгода, и лишь в 21% — не чаще одного раза в год. Представители компаний отметили, что в 90% случаев увольнение инициирует сам сотрудник, а в 10% — работодатель. Также выяснилось, что программа офбординга, которая включает в себя плавное завершение рабочего взаимодействия между сотрудником и работодателем, существуют в 55% компаний, в остальных случаях увольнение происходит без специального процесса передачи дел.

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«Результаты исследования показывают, что ключевым фактором текучести кадров остаются не только финансовые условия, но и нематериальные аспекты работы. Сотрудники уходят, если не видят перспектив, чувствуют постоянную перегрузку или не получают обратной связи от руководства», — рассказала директор Русской школы управления Анастасия Боровская.

Она подчеркнула, что для удержания персонала руководству необходимо внедрить комплексный подход, который предполагает не только конкурентную зарплату, но и формирование понятной системы развития, заботу и баланс между работой и личной жизнью, а также выстраивание открытых и доверительных отношений внутри команды.

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