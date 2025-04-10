Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума

В России из-за отсутствия громких премьер и слабой рекламы снизилась посещаемость кинотеатров. Количество проданных билетов в первом квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Об этом говорится в подсчетах РБК, основанных на данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно анализу, в январе—марте 2025 года российские кинотеатры посетили 39,3 миллиона зрителей. Обычно в этот период кинотеатры ожидают большой наплыв зрителей из-за новогодних каникул, когда в прокат выходят фильмы с наибольшим потенциалом сборов, что делает его самым посещаемым за год.

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Абсолютный антирекорд по показателям посещаемости побил первый квартал 2022 года, когда из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие голливудские студии отменили прокаты картин в российских кинотеатрах. Так, в январе—марте 2022 года в кино сходили всего 34,2 миллиона зрителей.

Несмотря на снижение посещаемости, российские кинотеатры фиксируют рост кассовых сборов. По итогам первых трех месяцев 2025 года суммарные продажи билетов составили 17,3 миллиарда рублей.

Рост кассовых сборов эксперты связывают с увеличением средней стоимости билета, которая составила по России 438,8 рубля.

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Снижение посещаемости кинотеатров эксперты связывают с недостаточным количеством качественных фильмов, отсутствием громких премьер, слабой рекламой и переходом аудитории на домашний просмотр.

«Вместе с голливудскими студиями ушли и маркетинговые практики, которые в США на порядок лучше, чем у нас. К сожалению, это всегда было одной из самых слабых сторон отечественного кинопроизводства», — заявил главный редактор портала «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов.

В Минкультуры на вопрос РБК о причинах снижения посещаемости кинотеатров не ответили, но указали, что «кинотеатры самостоятельно регулируют ценовую политику».