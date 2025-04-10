EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Посещаемость кинотеатров в России упала до трехлетнего минимума

2 минуты чтения 09:53

В России из-за отсутствия громких премьер и слабой рекламы снизилась посещаемость кинотеатров. Количество проданных билетов в первом квартале 2025 года оказалось самым низким за последние три года. Об этом говорится в подсчетах РБК, основанных на данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Согласно анализу, в январе—марте 2025 года российские кинотеатры посетили 39,3 миллиона зрителей. Обычно в этот период кинотеатры ожидают большой наплыв зрителей из-за новогодних каникул, когда в прокат выходят фильмы с наибольшим потенциалом сборов, что делает его самым посещаемым за год.

Редкие фото царской семьи
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
Общество7 минут чтения

Абсолютный антирекорд по показателям посещаемости побил первый квартал 2022 года, когда из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину крупнейшие голливудские студии отменили прокаты картин в российских кинотеатрах. Так, в январе—марте 2022 года в кино сходили всего 34,2 миллиона зрителей.

Несмотря на снижение посещаемости, российские кинотеатры фиксируют рост кассовых сборов. По итогам первых трех месяцев 2025 года суммарные продажи билетов составили 17,3 миллиарда рублей.

Рост кассовых сборов эксперты связывают с увеличением средней стоимости билета, которая составила по России 438,8 рубля.

Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
Общество5 минут чтения

Снижение посещаемости кинотеатров эксперты связывают с недостаточным количеством качественных фильмов, отсутствием громких премьер, слабой рекламой и переходом аудитории на домашний просмотр.

«Вместе с голливудскими студиями ушли и маркетинговые практики, которые в США на порядок лучше, чем у нас. К сожалению, это всегда было одной из самых слабых сторон отечественного кинопроизводства», — заявил главный редактор портала «Кино-Театр.ру», директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов.

В Минкультуры на вопрос РБК о причинах снижения посещаемости кинотеатров не ответили, но указали, что «кинотеатры самостоятельно регулируют ценовую политику».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Редкие фото царской семьи
Общество
Редкие фото царской семьи
Родоначальник документального кино был личным фотографом Николая II. Долгое время эти кадры оставались скрытыми от публики
00:01
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00 9 апреля
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01 9 апреля
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Легенда андеграунда и человек-мем
Интернет и мемы
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
00:01 8 апреля
Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01 7 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования