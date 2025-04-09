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Общество

Ученые нашли способ заварить более крепкий кофе без добавления зерен

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Американские ученые заявили, что они нашли новый способ заварить более крепкий кофе и не добавлять в него дополнительные зерна. В работе исследователей из Пенсильванского университета сказано, что для этого нужно наливать воду в чашку медленно, равномерно и с небольшого расстояния, сообщает The Guardian.

Арнольд Матейссен, один из авторов исследования, рассказал, что медленное наливание горячей воды из чайника с изогнутым горлышком увеличивает время контакта между водой и кофейной гущей, а наливание с большой высоты усиливает перемешивание, что приводит к усилению экстракции кофе.

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«Если вы льете слишком медленно или слишком высоко, то струя будет распадаться на более мелкие капли, а этого также следует избегать», — добавил в то же время Матейссен.

К таким выводам ученые пришли в ходе нескольких экспериментов, в которых они использовали прозрачные частицы силикагеля, имитирующие молотый кофе. Эти частицы освещали лазерным лучом и снимали на высокоскоростную камеру. Исследователи обнаружили, что если чайник с водой расположен слишком низко, то скорость струи оказывалась недостаточной, чтобы проникнуть в глубокие слои частиц и нарушить их структуру. В то же время непрерывное наливание воды приводило в движение частицы на дне сосуда, что усиливало эффект перемешивания.

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После этого ученые применили свои открытия к приготовлению кофе и обнаружили, что в результате получился более крепкий напиток. Как отмечает The Guardian, ранее ученые уже выяснили, что для приготовления идеального эспрессо лучше всего использовать кофе, помол которого немного грубее обычного. 

Эксперты считают, что результаты этих исследований особенно важны, учитывая климатический кризис, который уже создает проблемы для выращивания кофейных зерен.

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