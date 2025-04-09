В России предложили освободить женщин с детьми от налога на доход

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложили освободить от уплаты налога на доход женщин с детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на законопроект.

Сообщается, что инициаторы законопроекта предлагают внести изменения в Налоговый кодекс. В случае его принятия, от уплаты НДФЛ будут освобождены женщины в возрасте до 30 лет, которые родили или усыновили первого ребенка. При этом доход женщин не должен трехкратно превышать минимальный размер оплаты труда, говорится в документе.

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Авторы законопроекта также предлагают освободить от налога на доход женщин старше 30 лет в случае рождения или усыновления второго ребенка. В этом случае доход не должен четырехкратно превышать минимальный размер оплаты труда.

«Перспектива освобождения женщин от уплаты НДФЛ создаст дополнительные финансовые стимулы для повышения рождаемости, и это станет одним из инструментов решения демографических проблем в нашей стране», — считает Миронов.

Бабаков, в свою очередь, подчеркнул, что инициатива направлена на поддержку женщин, которым приходится совмещать работу с материнством. По его словам, предлагаемые поправки в Налоговый кодекс позволят снизить налоговую нагрузку и повысить уровень жизни семей с детьми.

«Предлагаемая мера станет не только реальной поддержкой семей, но и шагом в сторону формирования семейно-ориентированной экономики. Это не просто налоговая льгота — это инвестиция в будущее России», — заявил вице-спикер.

Сообщается, что законопроект по данному вопросу должны внести на рассмотрение Государственной думы.

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В январе 2025 года Минтруд подготовил законопроект об отмене ограничения по зачету в страховой стаж периодов ухода за ребенком. Изменения затронут около 400 тысяч многодетных матерей, пишет РБК.

В настоящее время в стаж для назначения пенсии засчитываются шесть лет, или уход за четырьмя детьми в общей сложности. В случае принятия закона этот лимит будет снят. Глава Минтруда Антон Котяков подчеркнул, что поправки в закон увеличат будущую пенсию родителей в многодетных семьях.