Осужденный за убийство двух девушек экс-полицейский погиб на войне в Украине

Осужденный за убийство 17-летней Евгении Шекуновой и 18-летней Екатерины Патеюк бывший сотрудник МВД Евгений Инкин погиб на войне в Украине. Об этом сообщили «Люди Байкала».

Как пишет издание, Инкин погиб еще летом 2024 года, однако об этом стало известно лишь через полгода, когда его тело доставили из зоны боевых действий. Один из читателей издания заметил информацию о его похоронах в городском паблике «Что творится в Селенгинске». В нем говорилось, что Инкин погиб в районе села Парасковиевка в самопровозглашенной ДНР.

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Инкина и еще одного экс-полицейского Дмитрия Истомина приговорили в 2023 году к 17 и 18 годам колонии соответственно по обвинению в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера, которое они совершили в 2002 году в бурятском поселке Селенгинск. При этом в колонию их отправили только со второго раза, поскольку в 2019 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, и суд к ним прислушался.

В деле был еще один фигурант — полицейский Александр Попов, которого приговорили к пяти годам заключения, но ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. Его обвиняли в похищении и покушении на убийство на тот момент 15-летней Екатерины Пономаревой, которая стала свидетельницей убийства. В 2019 году она рассказала, что через несколько месяцев после случившегося Инкин вместе с Поповым попытались утопить ее в озере, но ей тогда удалось сбежать.

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В мае 2024 года стало известно, что Инкин и Истомин заключили контракты с Минобороны и отправились на войну в Украине. «Люди Байкала» отмечают, что у Инкина остались мать, сестра, жена и двое детей, а прощание с ним запланировано на 11 апреля.