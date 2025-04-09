EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Осужденный за убийство двух девушек экс-полицейский погиб на войне в Украине

2 минуты чтения 19:44

Осужденный за убийство 17-летней Евгении Шекуновой и 18-летней Екатерины Патеюк бывший сотрудник МВД Евгений Инкин погиб на войне в Украине. Об этом сообщили «Люди Байкала».

Как пишет издание, Инкин погиб еще летом 2024 года, однако об этом стало известно лишь через полгода, когда его тело доставили из зоны боевых действий. Один из читателей издания заметил информацию о его похоронах в городском паблике «Что творится в Селенгинске». В нем говорилось, что Инкин погиб в районе села Парасковиевка в самопровозглашенной ДНР.

Клюквенная падь
Клюквенная падь
17 лет назад в Бурятии нашли в лесу тела двух девушек. Теперь в их убийстве обвиняют сотрудников МВД
Криминал18 минут чтения

Инкина и еще одного экс-полицейского Дмитрия Истомина приговорили в 2023 году к 17 и 18 годам колонии соответственно по обвинению в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера, которое они совершили в 2002 году в бурятском поселке Селенгинск. При этом в колонию их отправили только со второго раза, поскольку в 2019 году присяжные вынесли оправдательный вердикт, и суд к ним прислушался.

В деле был еще один фигурант — полицейский Александр Попов, которого приговорили к пяти годам заключения, но ему удалось избежать наказания из-за истечения срока давности. Его обвиняли в похищении и покушении на убийство на тот момент 15-летней Екатерины Пономаревой, которая стала свидетельницей убийства. В 2019 году она рассказала, что через несколько месяцев после случившегося Инкин вместе с Поповым попытались утопить ее в озере, но ей тогда удалось сбежать.

Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
Общество5 минут чтения

В мае 2024 года стало известно, что Инкин и Истомин заключили контракты с Минобороны и отправились на войну в Украине. «Люди Байкала» отмечают, что у Инкина остались мать, сестра, жена и двое детей, а прощание с ним запланировано на 11 апреля.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Общество
Сон во время работы оказался полезен для здоровья
Он повышает продуктивность и снижает тревожность
17:00
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Общество
Я переехала в Австрию, и мне все нравится
Зарплаты врачей в Европе и России невозможно сравнить, а условия жизни тут прекрасные. Мы очень довольны
00:01
Швеция депортирует российских ученых
Мир
Швеция депортирует российских ученых
Им на многие годы запрещают въезд в Шенгенскую зону, толком не объясняя причин
19:28 8 апреля
Легенда андеграунда и человек-мем
Интернет и мемы
Легенда андеграунда и человек-мем
Умер Паша Техник. Кто он такой и при чем здесь «Ксанакс»?
00:01 8 апреля
Я поставила черный протез глаза
Общество
Я поставила черный протез глаза
Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной»
00:01 7 апреля
Расследование всей жизни
Криминал
Расследование всей жизни
Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти
17:00 6 апреля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования