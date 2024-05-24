Осужденные за изнасилование и двойное убийство силовики отправились на войну 

Бывшие полицейские Дмитрий Истомин и Евгений Инкин, которых осудили за изнасилование и убийство двух девушек в Бурятии, уехали из колонии на войну в Украину, сообщает издание «Люди Байкала».

Оба экс-силовика не присутствовали на заседаниях Восьмого Кассационного суда, который рассматривал их жалобу на решение Советского районного суда Улан-Удэ, приговорившего Инкина и Истомина к 17 и 18 годам колонии соответственно.

Осужденные считали, что при вынесении приговора суд допустил «существенные нарушения уголовно-правового закона». Как пишут «Люди Байкала», 22 мая, посовещавшись три минуты, Кассационный суд решил оставить приговор без изменений.

Убийство двух девушек — 17-летней Евгении Шекуновой и 18-летней Екатерины Патеюк — произошло 22 года назад в бурятском поселке Селенгинск, который находится примерно в 50 километрах от Байкала.

Это дело не могли раскрыть 17 лет. Дмитрия Истомина и Евгения Инкина арестовали только в 2019 году, а первый суд, основываясь на вердикте присяжных, их полностью оправдал. В колонию они попали лишь со второй попытки.

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В апреле 2023 Инкина приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным по сразу по нескольким статьям, в том числе в убийстве двух человек, сопряженном с насильственными действиями сексуализированного характера.

Истомина приговорили к 18 годам колонии строгого режима, также признав виновным в убийстве двух человек и изнасиловании.

В деле был и третий фигурант — милиционер Александр Попов. Его приговорили к пяти годам заключения, но он избежал наказания из-за истечения срока давности. Попова обвиняли в похищении и покушении на убийство на тот момент 15-летней Екатерины Пономаревой, которая была свидетелем убийства Шекуновой и Патеюк.

В 2019 году Пономарева рассказала, что в день убийства девушек вместе с ними и бывшими силовиками отдыхала на природе. По ее словам, Патеюк в разговоре «в шутку» упомянула, что у нее есть венерическое заболевание. Это не понравилось Инкину, который, вероятно, ранее занимался с ней сексом.

В какой-то момент Пономарева отошла в туалет и, услышав крики Шекуновой и Патеюк, не стала возвращаться. Позже она рассказала, что через два месяца после убийства девушек Инкин вместе с Поповым пытались утопить ее в озере, но тогда ей удалось сбежать.

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