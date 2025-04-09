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Общество

Исследователи оценили готовность россиян и украинцев к перемирию

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Международное содружество независимых исследователей и ученых ExtremeScan опубликовало исследование, основанное на опросах в России и Украине относительно войны и ее завершения. Опросы проводились в феврале и марте этого года, в обеих странах в них участвовали более тысячи человек.

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Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что для украинцев гарантии безопасности, например, размещение миротворцев из других стран, важнее, нежели вступление страны в НАТО. Также жители Украины на данный момент не верят в возвращение оккупированных территорий и готовы к тому, что страна их потеряет. Однако остается важным «фактор официального непризнания аннексии территорий», добавили исследователи, поскольку он означает, что в будущем Украина сможет вернуть оккупированные территории дипломатическим путем.

В свою очередь, россияне между безопасностью и сохранением оккупированных российской армией территорий выбрали первое. Для жителей России оказалось неприемлемым соседство страны с членом НАТО. Исследователи отметили, что в конце 2024 года около половины россиян были готовы поддержать Владимира Путина, если бы он приказал вывести войска из оккупированных территорий. В то же время это не касается Крыма.

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«”СВО” исчерпала ресурсы увеличения ее устойчивой последовательной поддержки, и кратковременные всплески энтузиазма не могут изменить общего тренда на снижение», — пишут исследователи. По их мнению, поддержка войны в России может превратиться в разочарование, если нынешняя ситуация неопределенности затянется.

Кроме того, и украинцы, и россияне считают кратковременное перемирие, предложенное Дональдом Трампом, бесполезным. При этом действия Трампа привели к росту поддержки войны россиянами и радикализации мнений украинцев, в частности их неготовности идти на компромиссы. «Так что фактор Трампа получается амбивалентным: он дал толчок для разговоров о мире, но одновременно работает на продолжение войны», — заключили исследователи.

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Они подчеркнули, что основным выводом исследования стало то, что для жителей обеих стран нет «непреодолимых препятствий» для заключения мирного соглашения. Препятствиями могут стать лишь «политическая воля и стратегические планы политиков», однако Россия и Украина способны заключить компромиссное соглашение, которое удовлетворит большинство населения, считают ученые.

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