В кишечнике фазанов нашли природный антибиотик

Российские биологи обнаружили в кишечнике фазанов бактерии, вырабатывающие бактериоцины — природные антибиотики, подавляющие рост патогенных бактерий, не вызывая устойчивости. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Российского научного фонда.
Исследователи из Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева и Кубанского аграрного университета имени Трубилина изучили бактерии, находящиеся в слепых отростков кишечника двух видов одомашненных фазанов: кавказского и румынского. Результаты исследования опубликованы в журнале «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии».
Руководитель проекта, профессор кафедры ветеринарной медицины МСХА Альбина Лунева, заявила, что исследование позволило ученым лучше узнать состав кишечной микрофлоры фазанов и выделить чистые культуры лактобактерий, которые потенциально могут применяться в качестве пробиотиков для сельскохозяйственных животных.
В РНФ также уточнили, что в кишечной микрофлоре фазанов много разнообразных симбиотических бактерий, которые участвуют в пищеварении и защищают организм от патогенных микроорганизмов. «Поэтому микрофлора этих птиц может стать источником ценных штаммов с пробиотическим потенциалом»,— заявили в фонде.
Согласно исследованию, кишечная микрофлора кавказских фазанов на 0,4 процента состоит из лактобактерий Lactobacillales, которые можно использовать для создания пробиотиков. У румынских фазанов эта доля составила 36,8 процента. У подвидов Lactobacillales — Loigolactobacillus coryniformis и Lactobacillus johnsonii — ученые обнаружили гены, отвечающие за выработку бактериоцинов.