Затонувшую подлодку нашли у берегов Владивостока

Недалеко от Владивостока в заливе Петра Великого в Японском море найдена советская подводная лодка типа «Малютка», затонувшая там в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает местное издание VL.ру со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Там, уточнили, что подлодку нашли в ходе поисковых работ, в которых принимали участие научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие корабли Тихоокеанского флота. Обнаружить затонувшую подлодку и установить ее тип удалось экипажу спасательного судна «Игорь Белоусов».
Предположительно, речь идет о дизельной субмарине М-49, связь с которой была потеряна 16 августа 1941 года. На борту подлодки во время ее последнего выхода в море находились 22 члена экипажа. По одной из версий, субмарина затонула, столкнувшись с миной советского оборонительного заграждения.
В пресс-службе флота отметили, что подводную лодку М-49, а также М-63 начали искать 20 лет назад. Последняя также пропала в августе 1941 года.
Как отмечает РБК, весной 2019 года на дне Финского залива была найдена советская подводная лодка времен Великой Отечественной войны Щ-302 «Окунь». В последний раз она вышла в море в октябре 1942 года, отправившись сопровождать морской конвой, который направлялся к острову Мощный. Как сообщалось, из-за ухудшения погоды остальные корабли конвоя укрылись в бухте, но экипаж подлодки этого не заметил, она продолжила движение, а затем подорвалась на противолодочной мине. На борту Щ-302 «Окунь» находились 37 человек.