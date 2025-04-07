Мошенники стали развешивать объявления с QR-кодами на подъезды домов

Мошенники разработали новую схему кражи личных данных и денег россиян — теперь они размещают объявления с QR-кодами на подъездах жилых домов и в других общественных местах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК).

По данным ведомства, злоумышленники интегрируют в QR-коды ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы. Переход по таким ссылкам может привести к краже персональных данных или заражению устройства, предупредили в УБК.

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В ведомстве советуют гражданам быть внимательными при просмотре электронных писем и сообщений, и никогда не предоставлять личные данные по непроверенным ссылкам. Также россиянам рекомендуется избегать переходов по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы из ненадежных источников. Для защиты информации следует использовать надежные антивирусные программы и специализированное ПО, добавили в ведомстве.

Кроме рассылок по электронной почте и размещения мошеннических QR-кодов на подъездах, также зафиксированы случаи распространения поддельных квитанций. Так, злоумышленники раскладывают в почтовые ящики квитанции, в которых предупреждают о наличии задолженности по платежам. В квитанции дополнительно указан поддельный QR-код для оплаты.

«Мошенники также могут подменить QR-код, и вместо оплаты за товары и услуги деньги уйдут на счет преступников», — рассказали в ведомстве.

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Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, и, перейдя по ней, мошенники могут получить доступ к персональным данным. В связи с этим в МВД советуют жителям многоквартирных домов сравнить информацию с ранее полученными квитанциями, обратиться за помощью в домовой чат или в управляющую компанию.

