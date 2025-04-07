Названы самые модные герои советских мультфильмов

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос и выяснили, что россияне считают Волка из мультфильма «Ну, погоди!» самым стильным персонажем из вселенной «Союзмультфильма». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

Как пишет агентство, опрос проводили в преддверии Дня российской анимации, который отмечается 8 апреля, и предстоящего 90-летнего юбилея «Союзмульфильма», который киностудия отметит летом следующего года. В опросе участвовали более 10 тысяч человек по всей России.

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За Волка проголосовали 31% опрошенных. Далее в рейтинге идут Принцесса и Трубадур из «Бременских музыкантов» (25%) и мама Дяди Федора из «Трое из Простоквашино» (23%).

Также участников опроса спросили о том, каким персонажам можно было бы поставить памятники. Респонденты считают, что скульптуры стоит установить в честь Кота Матроскина — «за практическую мудрость и хозяйственность», Чебурашки — «за доброту и дружбу» и Винни Пуха — «за философский подход к жизни».

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Самыми популярными персонажами, которых опрошенные отнесли к супергероям, стали Кот Матроскин, Волк из «Ну, погоди!», «мастер полетов и розыгрышей» Карлсон и попугай Кеша, «обладающий юмором и нестандартным мышлением».

Среди тех, кого респонденты назвали образцами для подражания, оказались Дядя Федор, Карлсон и Алиса из «Тайны третьей планеты». Также россиян спросили о любимых цитатах из мультфильмов. Почти 40% опрошенных назвали таковой «Спокойствие, только спокойствие!» Карлсона. Другими лидерами стали «У меня есть мысль, и я ее думаю!» Удава из «38 попугаев», «Щас спою!» Волка из «Жил-был пес» и «Усы, лапы и хвост — вот мои документы!» Кота Матроскина.