В Москве «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

Грузовой автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у столичной станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственного корреспондента.
По его словам, машина сильно повреждена, а кузов снесло потолком подземного перехода. При этом, как сообщается, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но внутри оказался зажат еще один человек.
Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовиков сообщило, что водитель «Газели» въехал в подземный, так как не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — сказал собеседник агентства.
Эту информацию также подтвердили в пресс-службе столичного МВД. «Предварительно, в результате произошедшего пострадавших нет», — добавили там.
В настоящее время станция «Парк Победы» работает в штатном режиме. В переходе частично ограничили вход, закрыв одну из лестниц, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.