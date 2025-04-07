В Москве «Газель» въехала в подземный переход на станции метро «Парк Победы»

Грузовой автомобиль «Газель» въехал в подземный переход у столичной станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на собственного корреспондента.

По его словам, машина сильно повреждена, а кузов снесло потолком подземного перехода. При этом, как сообщается, водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля, но внутри оказался зажат еще один человек.

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Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовиков сообщило, что водитель «Газели» въехал в подземный, так как не справился с управлением. «По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за скользкой дороги в связи с непогодой. Также установлено, что на автомобиле установлена летняя резина», — сказал собеседник агентства.

Эту информацию также подтвердили в пресс-службе столичного МВД. «Предварительно, в результате произошедшего пострадавших нет», — добавили там.

В настоящее время станция «Парк Победы» работает в штатном режиме. В переходе частично ограничили вход, закрыв одну из лестниц, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.