Россияне начали оставлять больше чаевых

В первом квартале этого года россияне оставляли чаевые после косметологических процедур и посещения фитнес-залов на 15% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Нетмонет».

При этом наибольший размер чаевых оказался в области косметологии. В этой сфере объем чаевых растет уже третий год подряд, в 2025 году средний размер составил 568 рублей. На втором месте по размеру чаевых оказались автосервисы — там россияне в среднем оставляют 515 рублей.

Я поставила черный протез глаза Меня много хейтят, но я чувствую себя счастливой, потому что больше не стараюсь казаться «обычной» Общество 11 минут чтения

Чаевые в салонах красоты и парикмахерских увеличились на 4,5% по сравнению с периодом с января по март прошлого года и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. По словам основательницы сети салонов маникюра и педикюра 4hands Татьяны Шутовой, обычно 90% посетителей оставляют чаевые в 10–20% от стоимости услуг.

По данным «Ведомостей», чаевые в ресторанах в прошлом году стали оставлять в полтора раза чаще, чем годом ранее. В первом квартале этого года их средний размер составил 407 рублей.

Расследование всей жизни Тру-крайм писательница много лет пыталась раскрыть серийного убийцу. Его поймали после ее смерти Криминал 12 минут чтения

Издание отмечает, что больше всего чаевых оставляют жители Москвы, Новосибирска, Петербурга и Сочи. При этом самый большой объем чаевых зафиксировали в Суздале и Горно-Алтайске — 1150 и 1443 рубля соответственно. По словам представителя «Нетмонет», в больших городах чаевые в сфере услуг уже стали «частью этикета», в то время как в регионах эта культура только начинает формироваться.

В свою очередь, опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что в Москве россияне начали оставлять чаевые в новых категориях услуг, например, сотрудникам колл-центров. Подобную услугу в феврале этого года ввели в МТС.