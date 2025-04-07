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Общество

Россияне начали оставлять больше чаевых

2 минуты чтения 20:07 7 апреля

В первом квартале этого года россияне оставляли чаевые после косметологических процедур и посещения фитнес-залов на 15% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервис «Нетмонет».

При этом наибольший размер чаевых оказался в области косметологии. В этой сфере объем чаевых растет уже третий год подряд, в 2025 году средний размер составил 568 рублей. На втором месте по размеру чаевых оказались автосервисы — там россияне в среднем оставляют 515 рублей.

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Чаевые в салонах красоты и парикмахерских увеличились на 4,5% по сравнению с периодом с января по март прошлого года и на 19,8% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году. По словам основательницы сети салонов маникюра и педикюра 4hands Татьяны Шутовой, обычно 90% посетителей оставляют чаевые в 10–20% от стоимости услуг.

По данным «Ведомостей», чаевые в ресторанах в прошлом году стали оставлять в полтора раза чаще, чем годом ранее. В первом квартале этого года их средний размер составил 407 рублей. 

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Издание отмечает, что больше всего чаевых оставляют жители Москвы, Новосибирска, Петербурга и Сочи. При этом самый большой объем чаевых зафиксировали в Суздале и Горно-Алтайске — 1150 и 1443 рубля соответственно. По словам представителя «Нетмонет», в больших городах чаевые в сфере услуг уже стали «частью этикета», в то время как в регионах эта культура только начинает формироваться.

В свою очередь, опрошенные «Ведомостями» эксперты отметили, что в Москве россияне начали оставлять чаевые в новых категориях услуг, например, сотрудникам колл-центров. Подобную услугу в феврале этого года ввели в МТС.

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