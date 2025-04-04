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Общество

Женившемуся на пенсионерке экс-депутату запретили жить в ее квартире

2 минуты чтения 11:02

Архангельский областной суд 3 апреля оставил в силе решение Исакогорского районного суда, согласно которому экс-депутат Андрей Балеевский и его дети утратили право проживания в квартире 85-летней Зои Беляевой. Пенсионерка утверждает, что экс-депутат обманом с ней расписался в ЗАГСе, чтобы получить ее квартиру, пишет издание «Архангельск Онлайн». 

85-летняя пенсионерка из Архангельска жила в квартире, в которой не было водопровода и центрального отопления, а чтобы мыться, нужно было ехать в общественную баню. По данным издания, ее муж умер несколько лет назад, а у дочери — серьезная болезнь.

В 2019 году она обратилась к 57-летнему депутату Андрею Балеевскому и попросила помочь решить ее жилищный вопрос. Она хотела, чтобы ее дом признали аварийным и предоставили ей маневренное жилье.

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По словам пенсионерки, в какой-то момент депутат начал к ней «подлизываться» и тогда она ответила, что «такими вещами не занимается». Беляева утверждает, что в январе 2023 года Балеевский обманом заманил ее в ЗАГС и уговорил подписать документы, которые оказались заявлением на регистрацию брака.

«Она обратилась к депутату за помощью, чтобы выселиться из аварийного дома в благоустроенную квартиру. Депутат помог признать дом аварийным. Когда получил распоряжение, он бабушку подбил на брак. Как мы выяснили, никакой свадьбы не было, в ЗАГСе никто не стоял, заявление о регистрации подали заочно, видимо, бабушка просто расписалась и не знала, что за документ», — утверждает юрист Александр Сухих.

По его словам, после регистрации брака депутат прописался в квартиру как супруг, а затем прописал туда и двух своих детей. Через месяц он оформил себя в качестве основного нанимателя жилого помещения, а сама пенсионерка стала лишь членом его семьи. Беляева и Балеевский развелась спустя пять месяцев, после признания дома пенсионерки аварийным.

В феврале Беляева подала в суд, чтобы выписать экс-депутата и его детей, так как опасалась, что он сможет получить новое жилье в новостройке после переселения из аварийного дома. Суд встал на сторону Беляевой и Балеевскому запретили пользоваться помещением. 

Бывший депутат подал в ответ апелляционную жалобу, но 3 апреля решение суда оставили без изменений. Балеевский утверждает, что идея заключить брак принадлежала самой пенсионерке, а развестись он с ней решил «потому что невозможно было».

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