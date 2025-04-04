Два процента россиян обращаются к «черным кредиторам»

Два процента россиян лично занимали деньги у «черных кредиторов» — организаций, которые работают без лицензии ЦБ. При этом каждый пятый участник опроса, проведенного провластным ВЦИОМом, заявил, что к такому опыту прибегали их знакомые. Результаты исследования опубликовал РБК.

Так, согласно опросу, к нелегальным кредиторам чаще обращаются россияне, которые не уверены, что получат ссуды в банке или микрофинансовых организациях. При этом лично к таким вариантам кредитов прибегали только 2% россиян. Однако среди респондентов, которые оценили свои шансы на одобрение ссуд как низкие, доля получивших деньгу у «черных кредиторов» достигает 6%.

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«Нелегальные кредиторы фактически создали параллельную финансовую систему для тех, кому отказывают официальные банки и МФО, формируя устойчивый спрос на теневые финансовые услуги», — говорится в исследовании социологов.

Там также отмечается, высокая «толерантность к использованию нелегального кредитования» создает рынок «для отверженных», то есть тех граждан, кто находятся в «замкнутом круге долговой зависимости».

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Актуальной проблему «черного кредитования» считают 45% опрошенных россиян. В то же время чуть больше четверти респондентов назвали нелегальное кредитование распространенным способом взять ссуду. При этом 29% участников опроса такого явления не заметили, а еще 45% респондентов затруднились его оценить.

Социологи выделили два главных фактора, которые повышают лояльность граждан к незаконному кредитованию — это долговая нагрузка и желание сэкономить на процентах.