Дети хуже реагируют на вакцины после лечения антибиотиками в младенчестве

Группа австралийских ученых выяснила, что у детей, которых в младенчестве лечили антибиотиками, снижается иммунный ответ на вакцины в более позднем возрасте. Вероятно, это может быть связано с изменениями в микробиоме кишечника, передает The Guardian.

Как пишет издание, в ходе исследования ученые провели обследование 191 ребенка. Было установлено, что у тех, кто получал антибиотики в первые несколько недель жизни, уровень антител к нескольким вакцинам в возрасте семи и 15 месяцев был значительно ниже.

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Из всех младенцев 111 подверглись воздействию антибиотиков после рождения: либо посредством прямого лечения (32 ребенка), либо косвенно через матерей, которые принимали антибиотики во время родов (49 человек) или в течение первых шести недель после родов (30 человек).

Ученые также оценили микробиом младенцев в период их первой плановой вакцинации в шесть недель. Выяснилось, что у детей, получавших антибиотики непосредственно при рождении, было меньше полезных бифидобактерий в кишечнике. Сокращение количества бифидобактерий исследователи связали с более низким уровнем антител против нескольких компонентов пневмококковой вакцины.

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По словам Дэвида Линна, одного из руководителей исследования, бифидобактерии часто встречаются в кишечнике здоровых младенцев в первые недели жизни. «Они особенно хорошо приспособлены к метаболизму олигосахаридов грудного молока, и поэтому у младенцев, находящихся на грудном вскармливании, можно увидеть высокие показатели этих бактерий», — рассказал ученый. Он добавил, что бифидобактерии дают иммунной системе «дополнительный толчок», подготавливая ее к оптимальной реакции антител на вакцины.

В то же время авторы исследования отметили, что их работа имела «относительно скромный» размер выборки и не включала в себя детей, родившихся с помощью кесарева сечения.