В Следственном комитете разрабатывают поправки в законодательство, снижающие возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин.

При этом он подчеркнул, что «это необходимо делать только в комплексе с иными мерами». Бастрыкин рассказал, что среди несовершеннолетних граждан, обвиненных в совершении уголовных преступлений, каждый десятый привлекается к ответственности именно за сбыт наркотиков. При этом он отметил, что в отношении 119 наркосбытчиков уголовные дела были прекращены из-за того, что им еще не исполнилось 16.

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Глава Следственного комитета также назвал «тревожным» уровень подростковой преступности в России. Так, по данным ведомства, только в 2024 году фигурантами уголовных дел стали более девяти тысяч подростков в возрасте 14-17 лет.

Причины высокого уровня подростковой преступности в стране Бастрыкин видит в том числе в популярности компьютерных игр. «Их мозг работает так, что зачастую между реальным и виртуальным стирается грань. Происходящее на экране для подростка становится вполне приемлемым, так как не появляется осознания противоправности такого поведения. В таком состоянии вполне могут быть совершены различные преступные действия, нападения на людей, уничтожение имущества», — утверждает глава СК, известный привычкой разглядывать изображения на мониторе через увеличительное стекло.