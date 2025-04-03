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Общество

В московском ЖК ищут сбежавшую от хозяина змею

2 минуты чтения 16:04 | Обновлено: 16:05

На северо-западе Москвы в доме жилого комплекса «Октябрьское поле» от своего хозяина сбежала змея. Это питон, он ускользнул из автомобиля на территории подземного паркинга, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на сотрудников ЖК.

Змею ищут уже сутки, пишет телеграм-канал. Работники управляющей компании занимаются осмотром территории, они попросили жильцов «быть бдительнее». Сотрудники ЖК посоветовали жителям дома не трогать змею — оговорившись, что питон не ядовит и «совершенно не опасен».

О том, что питон выполз из машины в паркинге, сказал сам хозяин змеи. К поискам подключились сотрудники полиции, написал «Осторожно, Москва».

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В середине марта московское управление охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды заявило, что последнее время наблюдает «всплеск заявок по змеям».

«Вероятно, это может быть связано с тем, что владельцы оказываются не готовы к такому новогоднему “подарку” и могут не справиться с содержанием и уходом за экзотическим питомцем», — объяснил начальник управления Сергей Бурмистров.

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По его словам, в марте в квартире на улице Мусы Джалиля отловили королевскую змею, а в квартире на улице Лескова ужа. У королевской змеи нашелся хозяин, а ужа пришлось выпустить на волю. Начальник управления сказал, что сейчас в российской столице теплая погода и змей можно выпускать безопасно для их здоровья. 

В конце марта в Москве на улице Санникова змея заползла на ногу женщине, пока та сидела у себя дома за завтраком. В квартире были только коты, они прибежали на крик хозяйки, писал телеграм-канал Baza.  Змеей оказался неядовитый маисовый полоз.

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