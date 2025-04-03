Таиланд обязал туристов заполнять онлайн-форму перед въездом в страну

Таиланд с 1 мая 2025 года вводит новые требования для въезда иностранных граждан в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение иммиграционного бюро полиции.
Сообщается, что «для упрощения въезда путешественников в страну» ведомство внедряет цифровую карту туриста. Теперь все иностранные граждане, въезжающие в Таиланд, должны будут заполнить онлайн-форму TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Сделать это можно будет за три дня до запланированной поездки.
По данным иммиграционного бюро, электронную карту необходимо будет заполнить на сайте tdac.immigration.go.th. Для этого въезжающим нужно подготовить паспорт или проездной документ, ввести личные данные, указать цель прибытия, а также обозначить маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде, предупредили в ведомстве.
После загрузки всех необходимых данных иммиграционные власти Таиланда должны будут отправить путешественникам на электронную почту письмо, которое необходимо предъявить по прибытии в страну.
«Заполнение TDAC является обязательным до вашего прибытия. Без TDAC ваш въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы», — предупредили в ведомстве.
Согласно данным Министерства туризма и спорта, россияне занимают третье место в списке туристов, наиболее часто посещавших Таиланд в 2025 году. Так, с 1 января по 31 марта в Таиланд въехали более 722 тысяч российских туристов, сообщили в ведомстве.
Всего с начала 2025 года, Таиланд принял более 9,6 миллионов иностранных граждан, больше всего из Китая — 1,3 миллиона человек. На втором месте туристы из Малайзии — 1,15 миллиона человек. Следом за Россией в списке находится Индия — 544 тысячи и Южная Корея, из которой в Таиланд прибыли 498 тысяч человек, рассказали в ведомстве.