Таиланд обязал туристов заполнять онлайн-форму перед въездом в страну

Таиланд с 1 мая 2025 года вводит новые требования для въезда иностранных граждан в страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение иммиграционного бюро полиции.

Сообщается, что «для упрощения въезда путешественников в страну» ведомство внедряет цифровую карту туриста. Теперь все иностранные граждане, въезжающие в Таиланд, должны будут заполнить онлайн-форму TDAC (Thailand Digital Arrival Card). Сделать это можно будет за три дня до запланированной поездки.

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По данным иммиграционного бюро, электронную карту необходимо будет заполнить на сайте tdac.immigration.go.th. Для этого въезжающим нужно подготовить паспорт или проездной документ, ввести личные данные, указать цель прибытия, а также обозначить маршрут путешествия, включая информацию о рейсе, дате прибытия и месте проживания в Таиланде, предупредили в ведомстве.

После загрузки всех необходимых данных иммиграционные власти Таиланда должны будут отправить путешественникам на электронную почту письмо, которое необходимо предъявить по прибытии в страну.

«Заполнение TDAC является обязательным до вашего прибытия. Без TDAC ваш въезд не будет обработан сотрудниками иммиграционной службы», — предупредили в ведомстве.

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Согласно данным Министерства туризма и спорта, россияне занимают третье место в списке туристов, наиболее часто посещавших Таиланд в 2025 году. Так, с 1 января по 31 марта в Таиланд въехали более 722 тысяч российских туристов, сообщили в ведомстве.

Всего с начала 2025 года, Таиланд принял более 9,6 миллионов иностранных граждан, больше всего из Китая — 1,3 миллиона человек. На втором месте туристы из Малайзии — 1,15 миллиона человек. Следом за Россией в списке находится Индия — 544 тысячи и Южная Корея, из которой в Таиланд прибыли 498 тысяч человек, рассказали в ведомстве.

