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Общество

Россияне описали «комфортную» и «очень тяжелую» жизнь

2 минуты чтения 19:30 3 апреля | Обновлено: 19:31 3 апреля

Россияне делят стандарты потребления на четыре вида, от комфортного до «очень тяжело», сообщили авторы исследования, проведенного Центром анализа доходов и уровня жизни НИУ ВШЭ. От стандарта потребления зависит, какие товары и услуги могут себе позволить люди, сообщил РБК со ссылкой на текст исследования.

Виды стандартов потребления авторы исследования, сотрудники Центра Алина Пишняк, Наталья Халина и Елена Назарбаева, выделили на основе работы с фокус-группами. Согласно исследованию, комфортный стандарт потребления предполагает большие возможности во всех сферах жизни и «некую элитарность», нормальный — широкие возможности и достаточное разнообразие, при стандарте «жить можно» люди отказываются от ряда доступных многим товаров и услуг, а при стандарте «очень тяжело» — находятся на грани выживания.

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В представлении участников исследования, стандарт «комфорт» подразумевает возможность покупать большое количество качественных мяса и рыбы, несезонные экзотические фрукты и ягоды, деликатесы, качественный и дорогой алкоголь, устраивать регулярные походы в кафе и рестораны без оглядки на цены. По представлению респондентов, живущие комфортно люди не подстраиваются под распродажи и акции при покупке одежды и обуви, ездят в шопинг-туры и пользуются услугами стилистов.

Комфортно живущие россияне обновляют бытовую технику и электронику без предварительных накоплений, «с зарплаты», у них есть «умный дом», робот-пылесос, несколько автомобилей европейских и японских брендов. Квартир у комфортно живущих должно быть несколько, либо к городской квартире прибавляется загородный дом, ипотеки скорее всего нет, а если есть, она может быть погашена за пять-десять лет, считают участники фокус-групп.

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По мере снижения стандартов потребления уровень жизни, соответственно, заметно ухудшается, полагают участники исследования. Потребители стандарта «очень тяжело» почти не покупают одежду и обувь, порой донашивая за другими людьми, не способны купить новую технику и оплатить ремонт имеющейся, у них может не быть стиральной машины, наверняка нет автомобиля и отсутствует возможность улучшить свои бедственные жилищные условия.

Исследование проводилось путем онлайн-опроса участников 50 фокус-групп в июне и июле 2023 года. Отдельные группы представляли крупные города вроде Москвы и Екатеринбурга, отдельные — группы городов с населением от 250 тысяч человек до миллиона, отдельные —представителей разных возрастных категорий.

Авторы уточнили, что разговаривали с людьми не о минимальном или достаточном уровне реального потребления, а об «идеальных типах», которые считаются соответствующим «более высоким или более низким уровням» потребления. Товары и услуги, которые называли участники исследования, были разбиты на условные 11 категорий — питание, одежда и обувь, медицина, жилье и так далее. Результаты исследования опубликованы в журнале «Экономическая социология».

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