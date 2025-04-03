Россияне доверяют мертвому Жириновскому больше живого

За три года, прошедшие со смерти российского политика Владимира Жириновского, россияне стали больше ему доверять. Об этом говорят результаты проведенного провластным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса, которые публикует РБК.

Так, сразу после кончины Жириновского в конце апреля 2022 года о доверии к нему заявляли 60% опрошенных россиян. При этом доля доверяющих уже покойному политику в марте 2025 года достигла 66% респондентов.

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В то же время доля опрошенных, заявивших о симпатии к Жириновскому, за прошедшие годы, по данным ВЦИОМ, практически не изменилась. Так, в 2022 году о хорошем отношении к политику заявляли 63% опрошенных, а в 2025 году — 62%. Также практически не изменилась доля россиян, которым Жириновский «безразличен». В 2022 году такой вариант ответа выбрали 30% респондентов, а в 2025 — 31%.

«В данном случае россияне придерживаются принципа: об ушедших из жизни (особенно о видных политиках) либо хорошо, либо ничего», — прокомментировали результаты опроса во ВЦИОМе.

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Там полагают, что своей популярностью Жириновский обязан образу «бунтаря». Так, по данным свежего опроса, 56% россиян считают, что «это был самостоятельный политик, представляющий реальную политическую силу», и лишь 18% опрошенных сказали, что Жириновский не был самостоятельным политиком, а просто работал на власть. Еще 17% респондентов заявили, что считают Жириновского не политиком, а шоуменом и артистом.

Во ВЦИОМе подчеркнули, что на момент смерти политика россияне оценивали его политическую деятельность практически так же.