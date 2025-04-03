Главред «Медиазоны» рассказал о росте числа подписчиков после объявления о сокращении штата

На донаты «Медиазоне», ранее сообщившей о проблемах с финансированием и о сокращениях, теперь подписаны более четырех тысяч человек. Об этом главный редактор издания Сергей Смирнов рассказал «Холоду».

«Может, я идиот, что пошел на такой шаг?» Главред «Медиазоны» о деньгах, хейте в соцсетях и о том, как он будет жить без зарплаты Общество 8 минут чтения

31 марта «Медиазона» объявила, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, из-за которых пришлось уволить некоторых сотрудников, а другим — урезать зарплаты. Редактор Дмитрий Трещанин и сам Смирнов заявили, что перестанут получать зарплату. По словам Смирнова, это решение позволило сохранить более двух ставок для других сотрудников издания: «Я и Дима — это примерно как три с половиной человека в “Медиазоне”».

В посте «Медиазоны» с просьбой о поддержке говорилось, что для продолжения работы изданию необходимы пять тысяч ежемесячных подписчиков. На тот момент издание получало донаты от более чем 2,5 тысяч человек.

«Самое страшное — когда кричишь “Помогите”, а тебя игнорируют. Пусть лучше захейтят в комментариях, чем не обратят внимания. То, что мы вызвали реакцию, — уже хорошо. То, что у нас растет число подписчиков и мы уже перевалили за четыре тысячи. Нам осталось меньше тысячи до заветного числа, собрать которое будет очень сложно. По опыту, 70% собираются в первые сутки», — поделился Смирнов.

Отвечая на вопрос о том, как сам Смирнов собирается жить без зарплаты, главред «Медиазоны» рассказал, что у него есть подушка безопасности: «Я человек из небогатой семьи и всегда довольно осторожно относился к тратам, к тому же понимал, что рано или поздно этот кризис наступит. Поэтому у меня есть запасы почти на полгода. Это касается не только денег, но и гречки и фасоли». Смирнов считает, что запасы на четыре-пять месяцев в нынешней ситуации — это «довольно надежная ситуация для эмигранта в нынешнем мире».