В Госдуме предложили возвращать россиянам часть свадебных расходов 

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести новый вид социального налогового вычета, который позволит молодоженам вернуть часть расходов на организацию свадьбы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

Инициатива предполагает возмещение части затрат молодоженов на услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора, кейтеринга, аренду банкетного зала и музыкальное сопровождение. Сумма компенсации не будет превышать 150 тысяч рублей, утверждают в ЛДПР. Кроме того, по словам авторов инициативы, вернуть часть потраченных средств можно будет в течение трех лет с момента заключения брака.

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«Свадьба — дело затратное. Даже в регионах чек за торжество нередко достигает сотен тысяч рублей. Молодым людям праздник может быть не по карману, а потому часто для того, чтобы отметить этот важный день, парам, а иногда и их родителям приходится брать кредиты. Или вовсе откладывать заключение брака до лучших времен», — заявил зампред комитета Госдумы по экономполитике Станислав Наумов (ЛДПР).

По его словам, члены партии считают, что молодоженам в России нужно помогать и такая льгота будет полезна семьям, в особенности студентам-молодоженам, не обладающим большими финансовыми возможностями.

«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — сказал Наумов.

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В феврале 2025 года депутат и заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов предложил ввести выплаты супружеским парам, состоящим в официальном браке не менее 30 лет. Согласно законопроекту, 40 тысяч рублей будут выплачиваться супругам, состоящим в браке более 40 лет, 60 тысяч рублей — тем, кто состоит в браке более 60 лет, и 70 тысяч рублей — супругам, отметившим 70-летнюю годовщину совместной жизни.



