В России резко выросли задолженности по займам

Средняя сумма просрочки жителей России по кредитам в 2024 году выросла на четверть, сообщает Forbes со ссылкой на данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Типичный российский должник имеет сумму просрочки в 185 тысяч рублей, годом ранее она составляла лишь 146 тысяч. При этом жители страны разных возрастов имеют значительно отличающиеся долги. Например, для должников до 25 лет средняя сумма составляет всего 67,5 тысяч рублей, а максимальную сумму в 264 тысячи имеют люди в возрасте от 46 до 55 лет.

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НАПКА составила также портрет среднестатистического неплательщика — это одинокий мужчина в возрасте от 26 до 45 лет, который не вносит платежи наличными, не состоит в браке и не имеет детей. Чаще всего они работают водителями или продавцами. Ассоциация также отметила, что доходы типичного должника в среднем в три раза меньше суммы его долгов. Этот разрыв также вырос за последний год.

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Пятая часть всех должников проживает в Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Свердловской области. Более 70 процентов из просрочивших выплаты ссылаются на финансовые трудности, половина от этого числа утверждает, что они временные.

При этом количество «плохих» банковских долгов у россиян постепенно сокращается, у 75 процентов должников сейчас имеется лишь один просроченный кредит. «Это позволяет предположить, что при благоприятном развитии событий они смогут самостоятельно решить вопрос и погасить ссуду», — рассказал представитель НАПКА.

Forbes со ссылкой на мнения экспертов уточняет, что в 2025 году ожидается стабилизация или снижение количества кредитов на одного заемщика. Они связывают это с ужесточением правил выдачи займов и снижением интереса банков к выдаче необеспеченных кредитов. Средний размер долга, по их мнению, растет из-за постепенного «вызревания» малообеспеченных кредитов, которые были выданы в 2022-2023 годах, когда правила были менее строгими.