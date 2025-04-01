Риэлтору пришлось извиниться перед военными за идею нажиться на компенсациях за гибель

Риэлтор из Томска Марина Орлова извинилась перед российскими военными после того, как в сети стало вирусным видео, на котором она назвала «бизнес-планом» покупку недвижимости за счет компенсаций за гибель участника вторжения в Украину. Комментарий Орловой привело издание «Подъем».

«Я извиняюсь за себя лично и извиняюсь даже за Дарью. В первую очередь — перед нашими участниками СВО, перед женами, чьи мужчины ушли на СВО, перед вдовами и матерями. Мне очень искренне стыдно», — заявила Орлова.

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Во время записи подкаста Орлова ответила на вопрос, что делать женщине старше 30 лет, которая хочет приобрести недвижимость. «Да все легко и просто. Находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, он погибает, и ты получаешь восемь миллионов», — усмехнулась девушка.

Орлова утверждала в ролике, что «многие так делают». «Очень много женщин к нам приходят вот с этими восемью миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартирку». «Это прям рабочая схема, получается?» — спросила ведущая Дарья. «Это бизнес-план», — ответила риэлтор.

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В разговоре с «Подъемом» Орлова назвала свое высказывание «черным юмором», который не должен был быть опубликован. Также она утверждает, что слова про «бизнес-план» относились к другой теме, и обвинила ведущую подкаста в том, что она неправильно смонтировала выпуск.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с Russia Today призвал силовиков проверить женщину. «Очень хочется, чтобы Господь наградил ее разумом, чтобы она смогла оценить всю мерзость и глупость своих слов», — сказал единоросс. Движение Z-активистов «Зов народа» также потребовало от главы Следственного комитета Александра Бастрыкина провести проверку высказываний Орловой.