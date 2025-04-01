В Нидерландах в лагере для беженцев погибла 17-летняя россиянка

В нидерландском лагере для беженцев Тер-Апель умерла трансдевушка из России Алиса Серова. Об этом сообщила организация LGBT Asylum Support.

Серова запросила убежище в Нидерландах в возрасте 16 лет. Тем не менее, по данным правозащитников, несовершеннолетнюю россиянку распределили в лагерь со взрослыми. В первый месяц пребывания Серовой в Тер-Апель ее, как утверждается, изнасиловали. Об этом «Вот Так» рассказал активист Лука Андреев. Издание отмечает, что официального подтверждения этой информации нет.

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Один из беженцев лагеря, который знал Серову, рассказал, что она страдала наркозависимостью, а накануне смерти делилась мыслями о суициде. Кроме того, 26 марта в своем телеграм-канале Серова выложила видео, в котором показала, что купила героин и таблетки, а также рассказала, что планирует все это употребить.

«В день X ребенок купил десять упаковок какого-то вещества, он был в депрессии, употребила это все и достаточно быстро случилась передозировка. Она начала задыхаться, это услышали арабы, которые жили по соседству с ней, и они стали звать помощь. Но на нее, похоже, просто “забила” администрация лагеря», — рассказал изданию другой житель лагеря Тер-Апель.

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В сообщении LGBT Asylum Support не приводятся подробности гибели Серовой. Однако там отмечается, что девушка погибла из-за халатности.

По подсчетам журналистов, с февраля 2022 года это уже шестой случай смерти российских транс-персон в лагерях для беженцев в Нидерландах. Всего там сейчас находятся около 700 россиян.