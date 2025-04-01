В Нидерландах в лагере для беженцев погибла 17-летняя россиянка

В нидерландском лагере для беженцев Тер-Апель умерла трансдевушка из России Алиса Серова. Об этом сообщила организация LGBT Asylum Support.
Серова запросила убежище в Нидерландах в возрасте 16 лет. Тем не менее, по данным правозащитников, несовершеннолетнюю россиянку распределили в лагерь со взрослыми. В первый месяц пребывания Серовой в Тер-Апель ее, как утверждается, изнасиловали. Об этом «Вот Так» рассказал активист Лука Андреев. Издание отмечает, что официального подтверждения этой информации нет.
Один из беженцев лагеря, который знал Серову, рассказал, что она страдала наркозависимостью, а накануне смерти делилась мыслями о суициде. Кроме того, 26 марта в своем телеграм-канале Серова выложила видео, в котором показала, что купила героин и таблетки, а также рассказала, что планирует все это употребить.
«В день X ребенок купил десять упаковок какого-то вещества, он был в депрессии, употребила это все и достаточно быстро случилась передозировка. Она начала задыхаться, это услышали арабы, которые жили по соседству с ней, и они стали звать помощь. Но на нее, похоже, просто “забила” администрация лагеря», — рассказал изданию другой житель лагеря Тер-Апель.
В сообщении LGBT Asylum Support не приводятся подробности гибели Серовой. Однако там отмечается, что девушка погибла из-за халатности.
По подсчетам журналистов, с февраля 2022 года это уже шестой случай смерти российских транс-персон в лагерях для беженцев в Нидерландах. Всего там сейчас находятся около 700 россиян.