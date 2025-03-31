EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зарегистрирована первая российская вакцина от ВПЧ

2 минуты чтения 13:27

В России прошла регистрацию первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс», следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава, на который обратил внимание Forbes. Препарат разработали фармкомпания «Нанолек» и НПК «Комбиотех».

Вакцина «Цегардекс» предназначена для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ четырех типов — 6, 11, 16 и 18. По данным Госреестра лекарственных средств, препарат представляет собой суспензию для внутримышечного введения, а действующее вещество — высокоочищенный неинфекционный белок каждого из заявленных типов ВПЧ.

«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
Криминал12 минут чтения

В настоящее время вакцина доступна только для взрослых, но в ближайшие годы на рынке появится и детская версия, рассказали Forbes в пресс-службе «Нанолека». «В настоящее время проводится клиническое исследование вакцины с участием здоровых детей в возрасте 9–17 лет для дальнейшего расширения возрастного диапазона применения вакцины. Ожидается, что соответствующие показания будут внесены в регистрационное удостоверение на вакцину в 2026 году», — сообщили в пресс-службе.

Как утверждают в «Нанолек», в 2021–2023 годах российская вакцина против ВПЧ успешно прошла клинические исследования, которые показали, что ее безопасность и иммуногенность сравнимы с показателями американского препарата «Гардасил». О том, что в России разрабатывают отечественную акцию компании-производители заявили еще в 2020 году. Инвестиции в организацию производства, запуск которого планировался на конец 2023 года, составили около 1,8 миллиарда рублей.

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
Общество8 минут чтения

Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, и главная причина рака шейки матки (в 95% случаев). Существует 200 типов вируса, но особенно опасными считаются типы 16 и 18, которые могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания. Типы 6 и 11 вызывают изменения на коже и слизистых, например, остроконечные кондиломы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехала в США, и мне не понравилось 
Общество
Я переехала в США, и мне не понравилось 
За год жизни в Америке я поняла, что там небезопасно, дорого и невкусно. И вернулась в Турцию, где мы с мужем живем
00:01
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Криминал
«Я только что убил насильника. Вы поможете мне?»
Мужчина почти всю жизнь сидит в тюрьме за жестокие убийства. Ему сочувствуют, ведь он убивал только «плохих»
17:07 30 марта
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Мир
В Европе построят самую глубокую подводную дорогу в мире
Проект все время переносят, и он растет в цене. «Мегатоннель» пытаются реализовать уже 20 лет
00:01 30 марта
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Криминал
Мачеха 20 лет издевалась над пасынком
Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог
17:00 29 марта
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Мир
Корреспондент ТАСС победил на World Press Photo
Его фотосерия, посвященная протестам в Грузии, возмутила и украинцев, и грузин, и россиян. Но есть и другие победители
00:01 29 марта
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Интернет и мемы
Политкорректная «Белоснежка» провалилась в прокате
Disney пыталась угодить всем, но получила скандал за скандалом. Фильм называют «самым проблемным» в истории студии
17:26 28 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования