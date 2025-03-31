Зарегистрирована первая российская вакцина от ВПЧ

В России прошла регистрацию первая отечественная вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) «Цегардекс», следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава, на который обратил внимание Forbes. Препарат разработали фармкомпания «Нанолек» и НПК «Комбиотех».

Вакцина «Цегардекс» предназначена для профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ четырех типов — 6, 11, 16 и 18. По данным Госреестра лекарственных средств, препарат представляет собой суспензию для внутримышечного введения, а действующее вещество — высокоочищенный неинфекционный белок каждого из заявленных типов ВПЧ.

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В настоящее время вакцина доступна только для взрослых, но в ближайшие годы на рынке появится и детская версия, рассказали Forbes в пресс-службе «Нанолека». «В настоящее время проводится клиническое исследование вакцины с участием здоровых детей в возрасте 9–17 лет для дальнейшего расширения возрастного диапазона применения вакцины. Ожидается, что соответствующие показания будут внесены в регистрационное удостоверение на вакцину в 2026 году», — сообщили в пресс-службе.

Как утверждают в «Нанолек», в 2021–2023 годах российская вакцина против ВПЧ успешно прошла клинические исследования, которые показали, что ее безопасность и иммуногенность сравнимы с показателями американского препарата «Гардасил». О том, что в России разрабатывают отечественную акцию компании-производители заявили еще в 2020 году. Инвестиции в организацию производства, запуск которого планировался на конец 2023 года, составили около 1,8 миллиарда рублей.

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Вирус папилломы человека — одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем, и главная причина рака шейки матки (в 95% случаев). Существует 200 типов вируса, но особенно опасными считаются типы 16 и 18, которые могут вызывать рак шейки матки и другие онкологические заболевания. Типы 6 и 11 вызывают изменения на коже и слизистых, например, остроконечные кондиломы.



