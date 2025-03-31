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Общество

В России уже полгода дешевеет аренда жилья

2 минуты чтения 14:48

Медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в российских городах-миллионниках снижается уже шестой месяц подряд. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на сервис «Яндекс.аренда».

По его данным, по итогам марта 2025 года этот показатель составил 34 тысячи рублей. Таким образом стоимость аренды снизилась на 17,3% с сентября прошлого года, когда ставки аренды достигли максимума, и на 2,3% с февраля 2025 года.

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Снижение цен на аренду заметили и в компании «Циан». Там подсчитали, что стоимость аренды самого востребованного на рынке жилья — однокомнатных квартир — упала в марте 2025 года на 2% по сравнению с февралем и на 8% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив в среднем 39 900 рублей в месяц.

При этом, по данным обоих сервисов, аренда жилья в марте 2025 года остается дороже, чем в марте 2024 года. Так, по оценке «Яндекс аренды», разница составляет 9,1%, а «Циана» — 11%.

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По словам экспертов, опрошенных «Ведомостями», снижение ставок аренды жилья в России обусловлено в первую очередь существенным увеличением предложения на рынке. Так, по данным «Яндекс.аренды», в марте 2025 года число предлагаемых внаем лотов в городах-миллионниках выросло на 4,2% по сравнению с февралем и на 28% относительно декабря 2024 года.

При этом по сравнению с сентябрем прошлого года количество предложений на рынке аренды жилья выросло почти вдвое с 28 900 лотов до 59 500. По словам руководителя сервиса Романа Жукова, такой рост предложения на рынке вызван массовым переходом туда нераспроданного вторичного жилья, а также за счет так называемых «инвестиционных квартир», купленных в период ипотечного бума. 

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