Трамп пообещал Зеленскому «большие проблемы» в случае отказа от сделки по редкоземельным металлам

Президент Украины Владимир Зеленский намеревается отказаться от предложенной США сделки по украинским редкоземельным металлам. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам. При этом он предупредил, что отказ от соглашения чреват для украинского лидера неприятностями.

«Он пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы», — сказал Трамп, добавив, что Зеленский «хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО и понимает это».

Ранее западные СМИ сообщали, что украинская сторона предложила изменить текст соглашения по редкоземельным металлам, включив в нее обязательство США об увеличении американских инвестиций в украинскую экономику. При этом, по данным Bloomberg, последняя версия соглашения предполагала получение Вашингтоном контроля над всеми крупными инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых в Украине.

Такая формулировка вызвала опасения в Киеве. Там предположили, что заключение сделки с США в таком виде угрожает перспективам вступления Украины в Евросоюз, а также позволит Вашингтону потребовать от Киева компенсации за всю военную и экономическую помощь, оказанную США Украине с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

«Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат эффективный контроль над инвестиционными решениями, касающимися значительной части экономики Украины, включая горнодобывающую промышленность, нефть и газ, добычу важнейших полезных ископаемых, а также порты, автомобильные и железные дороги», — утверждало агентство.

В свою очередь, The Washington Post писала, что в частных разговорах украинские чиновники резко критикуют предложенную США сделку, называя ее «репарациями». По их словам, условия сделки выглядят так, будто «Украина воевала с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации».

В то же время источники Bloomberg рассказали, что «Вашингтон может быть открыт для обсуждения изменений».