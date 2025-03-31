Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о новом вирусе с кровавым кашлем

В России не выявлено новых вирусов, сообщения о которых ранее появлялись в российских СМИ. Об этом, как пишет РБК, заявили в Роспотребнадзоре.

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — сообщили изданию в ведомстве. Там, также добавили, что уровень заболеваемости «респираторными инфекциями, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии» снижается, а ситуация «стабильна и полностью контролируема».

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Ранее в российских СМИ распространились сообщения о появившемся в России новом вирусе, вызывающем у заразившихся кровавый кашель. В частности, о «вспышке вирусного заболевания неизвестной этиологии» в интервью газете «Аргументы и факты» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев.

В свою очередь, телеграм-канал Shot писал о распространении нового неизвестного вируса, заразившиеся которым страдают от высокой температуры и сильного кашля с кровью. При этом тесты на ковид и грипп у таких пациентов оказываются отрицательными.

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По данным телеграм-канала, в первые дни заболевание проявляется в виде обычной ломоты и слабости, а затем состояние пациента резко ухудшается, температура поднимается до 39 градусов и начинается сильнейший кашель, во время которого заболевшие отхаркивают кровь.

После появления этих сообщений в Роспотребнадзоре пообещали провести проверку. В то же время, по словам бывшего главного санитарного врача России и академика РАН Геннадия Онищенко, описанные симптомы могут быть следствием осложнений из-за другого заболевания или индивидуальной реакцией организма пациента.