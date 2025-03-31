Нарушение сна у женщин может увеличивать риск развития деменции

Повышенная сонливость может быть связана с повышением риска развития деменции у женщин, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные исследования ученых из США. Они обнаружили, что пожилые женщины с нормальным режимом сна имеют в два раза меньший риск развития данного расстройства.

Ученые проводили многолетние замеры показателей качества и продолжительности сна у женщин, их средний возраст на момент начала исследования превышал 80 лет. Они постоянно заполняли журналы сна и проходили нейропсихологические тесты.

Мачеха 20 лет издевалась над пасынком Она морила его голодом и держала взаперти. Пленнику удалось спастись, устроив поджог Криминал 6 минут чтения

Всего в исследовании приняли участии 733 женщины, деменция развилась у почти 13 процентов из них. После корректировки данных ученые обнаружили, что респонденты, которые имели повышенную сонливость в течение всего дня, имели в два раза больший риск развития деменции чем те, у кого отмечалась стабильная продолжительность сна. Аналогичной связи с изменением продолжительности ночного сна исследователи не обнаружили.

Ученые отметили, что пока не могут говорить о том, что именно увеличение сонливости вызывает повышенные риски развития деменции. «Это подчеркивает необходимость в будущих исследованиях для рассмотрения всех аспектов ежедневного режима сна, чтобы лучше понять, как изменения в этих моделях с течением времени могут быть связаны с риском развития деменции», — отметила Юэ Ленг, один из авторов исследования.

«Привет, Лорен» Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись Криминал 18 минут чтения

Также Ленг рассказала, что продолжительность сна и его циклы могут резко изменяться у пожилых женщин всего за пять лет. Журналисты отмечают, что в сопроводительной редакционной статье к исследованию группа ученых призвала к дальнейшим исследованиям связи нарушений сна и развития деменции. «Пришло время признать влияние нарушений сна на деменцию», — заявили ее авторы, которые не принимали участия в данной научной работе.