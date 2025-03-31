Многие россияне могут остаться без домашнего интернета

Более половины сетей связи, с помощью которых жилые дома в России, подключены к интернету, не были вовремя обновлены, как того требуют поправки в законодательство, вступающие в силу 1 апреля 2025 года. С этой даты управляющие компании получат право демонтировать сети, не соответствующие новым требованиям, что оставит жителей домов без интернета. Об этом «Парламентской газете» сообщил сенатор Дмитрий Ворона.

На приведение сетей в соответствие с новыми требованиями у провайдеров был год, однако из-за проблем с доступом к оборудованию большинство из них не успели сделать этого в срок. При этом, по словам, Вороны виноваты в этом как правило не операторы связи, а управляющие компании (УК).

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Многие из них использовали непрозрачные процедуры согласования доступа к помещениям многоквартирных домов для установки там оборудования связи. В результате УК фактически монополизировали право на доступ в дома для «угодных» им провайдеров, а теперь получили законное право демонтировать оборудование «неугодных».

«Задача законодателей состояла в том, чтобы улучшить качество жизни людей, улучшить качество связи, которой они пользуются. Но управляющие компании почему-то восприняли нововведения исключительно на свой счет. В итоге первые девять месяцев после принятия закона были потрачены на “бодание” операторов и УК друг с другом, еще два месяца — на разработку правительством механизмов для урегулирования этой ситуации», — рассказал Ворона, добавив, что «в таких условиях никто ничего сделать толком не успел».

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Тем не менее сенатор полагает, что массовых отключений жилых домов от интернета не последует. По его словам, власти либо подготовят новый пакет поправок, либо найдут иное решение в рамках действующего законодательства. Так, например, сроки обновления сетей могут сдвинуть еще на два года.