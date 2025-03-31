Казахстан хочет ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам

Казахстан планирует ввести дополнительные требования к выпуску банковских карт для нерезидентов страны. Новые меры направлены на борьбу с дропперством и «бесконтрольным выпуском платежных карт», пишет КазТАГ со ссылкой на проект нормативно-правового акта.

Авторы документа предлагают ужесточить контроль в отношении «высокорисковых клиентов-нерезидентов» Казахстана, «в том числе, в части запрета на установление деловых отношений, выпуск и перевыпуск карт дистанционным способом или через представителя».

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Документом также предлагается проводить двухфакторную идентификацию клиента с применением биометрии по фото паспорта, контролировать выдачу только одной платежной карты на человека, проверять законность нахождения на территории Казахстана, а также усилить мониторинг транзакций в первые три месяца после выпуска или перевыпуска карты.

В Казахстане также планируют ввести требования для банков по дистанционному обслуживанию клиентов и усилить мониторинг тех, кто может быть вовлечен в дропперские схемы. Как отмечают авторы документа, поправки направлены на пресечение или минимизацию противоправных действий, таких как незаконный оборот наркотиков, деятельность финансовых пирамид и онлайн-казино.

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В январе 2025 года в Казахстане уже была ужесточена выдача платежных карт нерезидентам страны. Тогда власти установили ограничение на срок действия банковских карт для иностранных граждан до 12 месяцев. Новые правила при этом не распространялись на карты для субъектов предпринимательства, дипломатов и инвесторов. Также власти уточнили, что ограничения не распространяются на карты, выданные казахстанскими банками до вступления новых правил в силу.

Банкам также было предписано оценивать риски отмывания денег и финансирования терроризма у клиентов, имеющих более пяти карт в одном банке, а также у тех, кто является держателем карт, выпущенных тремя банками, если в каждом из них оформлено более трех карт.



