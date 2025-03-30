Правозащитники рассказали о депортации из Германии в Россию просившей убежище жительницы Украины

Германия попыталась депортировать в Россию через Марокко открытую лесбиянку с российским гражданством, которая жила в Украине, а после начала полномасштабного российского вторжения запросила убежище в Германии. Историю Анны (имя изменено) рассказала немецкая правозащитная организация European Queer Alliance of PostOst Community, помогающая с переездом ЛГБТ-людям из постсоветского пространства.

Правозащитники сообщили, что Анна прожила в Украине 10 лет и уехала в Германию после начала войны в 2022 году. Она не имела права на защиту на тех же основаниях, что и украинцы, так как у нее было российское гражданство, поэтому она запросила статус беженки. По словам EQUAL, в последние три года девушка изучала язык, а также у нее начались отношения с Жанной.

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Недавно немецкие власти отказали Анне в предоставлении убежища, после этого полицейские пришли за ней в шесть утра и повезли в аэропорт, сказано в пресс-релизе (точные даты этих событий правозащитники не приводят).

По мнению Жанны, в России ее девушке грозило преследование, потому что она открытая лесбиянка и писала о своих отношениях в соцсетях. «В Украину она не смогла бы вернуться из-за российского гражданства. А в России ей бы вообще конец пришел. Она десять лет ездила туда-обратно, в ее паспорте куча штампов о пересечении границы», — объяснила Жанна.

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В EQUAL сообщили, что не успели остановить депортацию, и девушку посадили на самолет в Марокко, так как прямых рейсов в Россию нет. В частности, юристы пытались оспорить высылку с помощью жалобы в Европейский суд по правам человека. Вероятно, имеется в виду правило 39 регламента ЕСПЧ, позволяющее принять срочные меры, чтобы остановить действия, создающие риск для жизни и здоровья человека.

В Марокко партнерам правозащитной организации удалось убедить сотрудников аэропорта остановить высылку Анны в Россию. Правозащитники рассказали, что им удалось купить Анне билет в третью страну, и теперь она находится в безопасности.