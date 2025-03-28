Льготную ипотеку захотели разрешить для любого вторичного жилья

Правительство готово расширить действие льготной семейной ипотеки на любое вторичное жилье в России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о жилищных кредитах по ставке до 6% годовых для семей с ребенком в возрасте до шести лет включительно, сообщил «Интерфакс». Сейчас такие кредиты разрешены только при покупке жилья в новостройках.

С 1 апреля банки должны начать выдавать займы по семейной ипотеке в экспериментальном режиме в городах, где строится два или меньше новых многоквартирных дома.

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«Сейчас мы посмотрим, как эта программа заработает, насколько будет востребована. И дальше, если будет необходимо, мы будем предлагать ее расширять», — сказал Хуснуллин журналистам на коллегии Минтранса.

Условием выдачи льготной ипотеки для вторичного жилья является возраст строения — дом должен быть не старше 20 лет и не числиться в списке аварийных, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минфин. Кроме того, семья имеет право приобрести жилье по такой льготной ипотеке лишь раз в жизни. Запрещено приобретать квартиру у «взаимозависимых лиц», уточнили журналисты.

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Список из 901 населенного пункта, где на начало года возводилось два и менее многоквартирных домов, опубликовала госкорпорация «ДОМ.РФ». Она является оператором компенсаций коммерческим банкам процентов по льготной ипотеке из госбюджета. В список «ДОМ.РФ» вошли Мурманск, Геленджик, Воркута, Норильск, Тында, Кяхта, Гусиноозерск, Прохладный, Медвежьегорск, Иннополис и другие города.

Банк России сообщал, что большая часть всех жилищных кредитов в стране сейчас выдается по семейной ипотеке. За последний полный месяц, февраль, ее было выдано на 174 миллиарда рублей. ЦБ оценил эффект от экспериментального варианта семейной ипотеки для вторичного жилья как незначительный — в городах, где строится мало жилья, средний возраст многоэтажек на вторичном рынке заметно превышает 20 лет.