Россиянам могут усложнить процесс лечения не в родном регионе

Минздрав хочет изменить условия получения специализированной плановой медицинской помощи для пациентов, которые хотят лечиться не в родном для себя регионе. По сути, россиян хотят лишить права выбирать себе нужную больницу в других субъектах страны. На вероятные поправки обратило внимание издание «Медвестник».

Сейчас в России действует приказ, который был принят в 2012 году. В нем говорится, что человек сам вправе выбрать для себя нужную медорганизацию, где он получит специализированную медпомощь. Направление на госпитализацию ему выдает его лечащий врач.

В понятие специализированной медицинской помощи входят профилактика, диагностика и лечение заболеваний, требующих использования сложных технологий. В частности, в этот перечень попадают онкологические заболевания и нейрохирургия. Бывают случаи, когда пациентов направляют на лечение в другой регион, потому что в их родном субъекте нет достаточно квалифицированных врачей или оборудования. Пациент волен сам выбирать подходящую больницу, а направление на лечение выдает его врач.

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Теперь Минздрав предлагает поменять эту процедуру. Направление на лечение пациентов будут выдавать специальные врачебные комиссии при медицинских организациях или же при поликлинике по месту жительства. То есть, решение о лечении в другом регионе будет принимать не сам пациент и его лечащий врач, а сторонняя комиссия.

Предполагается, что поправки могут вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Пока что текст нового приказа разослан по медицинским ассоциациям России, где идет процесс общественного обсуждения. К примеру, соответствующий документ был опубликован на сайте Союза медицинских работников Чувашии, где врачам предлагалось присылать правки и мнения по поводу предстоящей реформы.

В Минздраве объяснили суть нововведения в комментарии «Коммерсанту». Там пояснили, что изменения направлены на повышение эффективности маршрутизации: специальная комиссия лучше оценит необходимость направления пациента в другой регион и предложит оптимальный маршрут с учетом времени ожидания. Новый порядок, по заверению ведомства, сделает систему удобнее для пациентов, обеспечивая перевод только в случае невозможности получения качественной помощи на месте.

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Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович считает, что инициатива в теории правильная, так как выбор места лечения станет более обоснованным. Однако на практике возможны сложности: регионы неохотно направляют пациентов в другие субъекты из-за финансовых соображений, предпочитая оставить деньги внутри своей системы. Дело в том, что лечение в любом случае оплачивается из фонда медстрахования того региона, в котором проживает пациент.

«Не понимаю, какой смысл подключать к этому врачебные комиссии. В таком виде это выглядит как новое “крепостное право” и ненужный бюрократический барьер для пациента. Это тем более непонятно с учетом того, что федеральные организации финансируются напрямую из Федерального фонда ОМС, и эти денежные потоки с территориальными программами госгарантий никак не связаны», — парировал президент НП «Национальное агентство по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе» Алексей Старченко.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов отмечает, что новый порядок может задерживать получение помощи, но на практике все будет зависит от работы комиссий.