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Общество

СМИ: миллиардера из списка Forbes задержали в Москве

2 минуты чтения 16:18 | Обновлено: 16:37

В Москве задержали основателя агрохолдинга «Русагро» и бывшего сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича, сообщает телеграм-канал Mash. Источники ТАСС и «Интерфакса» подтвердили, что с миллиардером ведутся следственные действия. 

Источник ТАСС в правоохранительных органах утверждает, что Мошкович и еще несколько человек задержаны по делу о хищениях в «Русагро».

Как уточняет телеграм-канал «112», вместе с Мошковичем задержан и генеральный директор «Русагро» Тимур Липатов. Сейчас они находятся на допросе. Кроме того, правоохранительные органы проводят обыски в офисах компании в Белгороде, Саратове, Тамбове и Москве. 

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Неназванный источник Mash утверждает, что Мошковича могли задержать по подозрению в захвате активов на сумму более миллиарда рублей у крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». Канал пишет, что уже возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.  

Канал «112» приводит другие данные. Миллиардер и его сообщники проходят по делу о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном захвате земель. Дополнительных подробностей не приводится. 

«Русагро» — один из крупнейших агрохолдингов России, который выпускает «Русский сахар» и майонез «Мечта хозяйки». Мошкович занимает 55 место в рейтинге 125 миллиардеров России за 2024 год с состоянием в 2,7 миллиарда долларов. В марте 2022 года Европейский союз, Великобритания и Швейцария ввели санкции против Мошковича. После этого он снизил свою долю в «Русагро» и вышел из совета директоров компании.

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