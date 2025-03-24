Студентка обвинила охранника общежития во вторжении в женский душ

Студентка Московского городского педагогического университета (МГПУ) написала заявление в полицию на охранника общежития №5. По словам девушки, ночью мужчина ворвался в душ, где мылась она сама и еще, как минимум, четверо студенток. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Девушка, имя которой не называется, рассказала телеграм-каналу, что на прошлой неделе она принимала душ перед его закрытием в полночь, когда туда вошел охранник. «Он зашел в мою душевую, в мой отсек, и был там минуты две-три. Я не сразу все осознала, потом мне стало жутко неприятно, у меня началась истерика. Через полчаса я поднялась к девочкам, которые были в соседних душевых, нас было пять человек там, если кто-то еще не молчит об этом», — утверждает она.

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Всего в общежитии три душевые кабины, в каждую из которых, по словам девушки, в ту ночь заходил охранник. Другая студентка, как отмечается, «попросила его выйти, но он никак не отреагировал» и якобы продолжал стоять еще несколько минут.

Девушка отметила, что она и другие студентки, которые были в ту ночь в душе, сразу же обратились за помощью к коменданту, которая пообещала сообщить обо всем заведующей общежития. С пострадавшими до сих пор никто не связался, говорит она.

«Мы стояли с ночным комендантом и другим охранником, охранник говорит мне, что в России все так живут, очень много несправедливости, нужно забить. Они спрашивали, зачем писать заявление, не хотели, чтобы это пошло куда-то дальше. Я поговорила с родителями, знакомыми, и все же решилась написать заявление в полицию. Полиция приехала в течение 15 минут, было где-то два часа ночи. Девочки, к которым заходили в душ, согласились, чтобы я указала там их имена», — поделилась девушка.

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Она утверждает, что из-за произошедшего ей было страшно оставаться в общежитии и она решила провести ночь в гостинице. Студентки с тех пор не видели охранника, однако переживают, что его вернут. «Я не чувствую себя в безопасности. Этот человек знает, в какой я комнате, как меня зовут», — отмечает девушка.

По ее словам, на цокольном этаже общежития, где находятся душевые, нет камер видеонаблюдения, что осложняет ситуацию. Девушка сказала, что написала заявление в полицию, чтобы моральную компенсацию получить гарантии, что охранника не вернут к работе в общежитии, пишет телеграм-канал.

Руководство общежития пока никак не комментировало произошедшее.

