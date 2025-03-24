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Общество

Семья содержала в рабских условиях своих темнокожих приемных детей

2 минуты чтения 18:53

Американских супругов из Западной Вирджинии приговорили к 375 годам тюремного заключения в совокупности после того, как их признали виновными в жестоком обращении с детьми. Некоторых из своих усыновленных детей они принуждали к тяжелой работе, запирали в сарае без удобств, морили голодом, не давали спать и подвергали расистским нападкам.

62-летний Дональд Ланц получил максимальные 215 лет тюрьмы, а его жена 63-летняя Джин Уайтфезер — 160 лет с возможностью условно-досрочного освобождения через 49 и 36 лет соответственно. Суд вынес приговор 19 марта, в январе присяжные признали их виновными в торговле людьми, использовании несовершеннолетних в принудительных работах, жестоком обращении с детьми и грубом пренебрежении их нуждами. Кроме того, Уайтфезер также была признана виновной в использовании расистских оскорблений. 

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«Вы привезли этих детей в Западную Вирджинию, место, которое, как я знаю, называют “почти раем”, и отправили их в ад. Теперь суд теперь отправит вас в ваш», — заявил окружной судья Мэриклер Эйкерс во время вынесения приговора. 

Пара усыновила пятерых темнокожих братьев и сестер в Миннесоте в 2018 году. На тот момент им было от 3 до 12 лет. Затем они все вместе переехали на ферму в штате Вашингтон, а в мае 2023 года перебрались в Сиссонвилл, Западная Вирджиния, надеясь найти там достаточно изолированное место, сообщили прокуроры. 

Однако через несколько месяцев, в октябре 2023 года, в службу защиты детей поступил звонок от их соседей, которые сообщили, что некоторые из детей «заперты в сарае несколько дней». Тогда в хозяйственной пристройке были обнаружены 14-летний мальчик и 16-летняя девочка. Там был лишь небольшой биотуалет, не было проточной воды. Им около 12 часов не давали еду и заставляли спать на бетонном полу. 

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Кроме того, у детей были обнаружены физические травмы: например, язвы на ногах. Прокуроры заявили, что детей заставляли выполнять работу на ферме: таскать ведра в гору, вручную выдергивать траву и копать голыми руками. По словам обвинителей, записи с камер видеонаблюдения в доме показали, что некоторых детей приемные родители заставляли часами стоять в спальне с руками за головой, чтобы они не могли уснуть. Пострадавшие рассказали, что кормили их в основном бутербродами с арахисовым маслом. Они могли пользоваться только одним на всех ведром вместо туалета. 

Супружеская пара не признала вину и рассматривает возможность апелляции. Адвокат Уайтфезер сказал, что супруги виновны только в плохом воспитания детей. «Это фермеры, которые занимаются фермерскими делами. Дело было не в расе», — заявил он. 

Четверо пострадавших подростков, которым сейчас 18, 16, 13 и 10 лет, написали письма своим приемным родителям, которые были зачитаны вслух в зале суда. В них дети сообщили, что получили травму. Они пожаловались на серьезные проблемы с доверием и кошмары по ночам. 18-летняя девушка написала Уайтфезер: «Я никогда не пойму, как вы можете спать по ночам. Я хочу, чтобы вы знали, что вы монстр». 

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