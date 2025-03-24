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Общество

Россиянин рассказал о работе на авианосце США

2 минуты чтения 14:54 | Обновлено: 14:55

Уроженец Якутии Роман Гончаров уже несколько лет работает в американском флоте на авианосце. Он инженер в реакторе и считает свою работу одной из самых сложных на корабле. Гончаров зарабатывает шесть тысяч долларов в месяц, благодаря службе он получил американское гражданство. О жизни на авианосце Гончаров рассказал «Холоду». 

По словам Гончарова, большую часть года моряки, работающие на авианосце, проводят в море. Они просыпаются в 7:00 и до 15:00 работают. После этого они могут пойти в спортзал, библиотеку, посмотреть кино или послушать лекцию. 

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По вечерам на корабле проходят разные мероприятия: караоке, шахматы, покер, футбол, баскетбол, танцы. На авианосце есть игровые приставки, телевизоры, настольный теннис. Кроме того, на борту есть Wi-Fi, поэтому в любое время можно созвониться с родными или вести блог в Instagram, как это делает Гончаров. 

Если корабль находится в порту зарубежных стран, то военнослужащие могут сойти на берег, погулять по городу, ночевать в отелях и даже позвать семью на выходные. Таким образом Гончаров прошлым летом провел двухнедельный отпуск с женой и дочерью на Гавайях. 

Роман Гончаров рассказал, что моряки младшего состава спят в трехъярусных отсеках, а туалеты и душевые похожи на удобства в поезде или торговых центрах. Условия он называет «шикарными». 

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Питание на корабле, по словам Романа Гончарова, разнообразное, в формате шведского стола: оно состоит из креветок, красного мяса, курицы, рыбы и прочего. По выходным даже дают стейки и лобстеров.

Среди минусов Гончаров называет отсутствие окон. По его словам, бывают недели, когда он вообще не видит дневного света и неба. Он работает в реакторе (атомные подводные лодки и авианосцы питаются от бортовых ядерных реакторов. — Прим. «Холода») и говорит, что это одна из самых сложных профессий на корабле, потому что там жарко, шумно и очень много физической активности. Ему приходится много спускаться вглубь корабля по вертикальным лестницам и шахтам.

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