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Общество

СМИ назвали города с самыми низкими ценами в ресторанах высокой кухни

2 минуты чтения 12:48

Москва заняла второе место в рейтинге городов с самыми низкими ценами в ресторанах со звездой Michelin, уступив столице Вьетнама Ханою. Средний чек на одного человека в московских заведениях составил 71 доллар, говорится в исследовании «Ведомостей».

Как пишет издание, в Ханое поход в ресторан Michelin обойдется в среднем в 67 долларов. Далее в рейтинге идут Мехико с 79 долларами на человека, Бангкок (81 доллар), Будапешт и Сан-Паулу (85 долларов). В свою очередь, самыми дорогими оказались Дубай в ОАЭ (194 доллара), Женева в Швейцарии (192 доллара) и Гонконг в Китае (182 доллара). Так, одна средняя зарплата москвича, которая в 2024 году составила 162 тысячи рублей до вычета налогов, эквивалентна 21 посещению ресторана высокой кухни, пишут «Ведомости».

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По данным издания, рестораны со звездами Michelin есть в 43 странах мира в Северной и Южной Америке, Европе и Азии. При этом они отсутствуют в Африке, Австралии и Новой Зеландии. Больше всего отмеченных звездами ресторанов находится во Франции — 625 заведений, причем на Париж приходится около 19% таких ресторанов в стране. Далее в списке идут Италия (393 ресторана), Япония (377 ресторанов), Германия (328 ресторанов), Испания (291 ресторан) и США (253 ресторана).

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«Ведомости» отмечают, что звезду Michelin нужно ежегодно подтверждать. Всего в гиде было 69 российских заведений, однако после начала войны в Украине Michelin приостановил работу в России. Сейчас российские заведения не отображаются на его сайте, но им разрешено упоминать награду с указанием года, когда она была получена. 

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