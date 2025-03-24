Пассажирам просят дать время исправить ошибки после покупки билетов

Министерство транспорта предложило ОАО РЖД и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) внедрить «период охлаждения» при покупке невозвратных билетов на поезда и самолеты. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что инициатором поправок в закон Воздушного кодекса и Устава железнодорожного транспорта выступил Союз пассажиров. Суть инициативы в том, чтобы пассажиры получили бесплатную возможность исправлять ошибки в данных, дате или направлении поездки в течение определенного времени.

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Предполагается, что продолжительность «периода охлаждения» будет зависеть от глубины продажи. Так, инициаторы поправок предложили предоставлять несколько суток при покупке билета за месяц, а для купленного в день отправления — 30 минут с момента покупки, если до вылета или отправления поезда осталось более двух часов.

По оценке Союза, ошибки допускают не более 2–3% пассажиров. «В таком масштабе возможность возврата билетов не окажет влияния на экономику перевозчиков», — заявил председатель организации Кирилл Янков.

По его словам, авиакомпании получают прибыль на переоформлении билетов из-за ошибок пассажиров, но такая практика, по его мнению, некорректна.

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Собеседник издания в АЭВТ считает, что идея «периода охлаждения» несет риски, среди которых массовые возвраты за день-два до вылета. Он утверждает, что из-за этого перевозчики заложат потери в стоимость билетов. «И всем пассажирам придется доплачивать за невнимательность других», — считает он.

Близкий к Минтрансу источник опасается, что этим воспользуются перекупщики. Представитель крупной авиакомпании добавил, что для отслеживания сроков возврата придется дорабатывать системы бронирования, а это дополнительные расходы, которые вряд ли покроют инициаторы предложения.