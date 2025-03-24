Российские банкоматы не принимают новые купюры из-за санкций

Каждый шестой банкомат в России и каждый четвертый в Москве не принимает новые пятитысячные купюры, сообщили «Известиям» эксперты. Сложности с приемом денег подтвердили пользователи устройств «Альфы» и ВТБ, а также в Совкомбанке и Новикомбанке. Проблема связана с тем, что многие банкоматы иностранного происхождения нельзя перенастроить из-за санкций.

Банк России презентовал новые банкноты номиналом 5 тысяч рублей в октябре 2023 года, но в обращении они появились только в конце 2024-го. Такая задержка связана с тем, что до 2022 года вся кассовая техника была на западном ПО, и после ухода ATM из России банкоматы невозможно обновить, заявил основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

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На данный момент около 15% кассовых устройств в России могут не принять новые пятитысячные купюры, оценил бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В Москве эта цифра доходит до 25%, так как оборудование в столице более разнообразнее, отметил он. Вероятно, по этой причине в столице оборот новых купюр пока не носит массовый характер, уточнил зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Николай Козак.

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Проблема может быть серьезной для людей, которые через банкоматы гасят займы, потому что для них это может грозить испорченной кредитной историей, сообщил Сидоров. Банк России заявил, что получает только единичные жалобы по поводу проблем с приемом новых купюр. В ведомстве отметили, что большинство ATM их принимают, настройка остальных завершается. Кроме того, по их данным, банкоматы выдают новые купюры свободно, без каких-либо ограничений.

Несмотря на прогнозы экспертов, что банки смогут в короткие сроки решить проблему, Сидоров уверен, что адаптация не будет быстрой. Проблема может частично решиться благодаря разработке Гознаком нового ПО, которое позволяет перепрошить технику, или заменой банкоматов на отечественные. В ВТБ пообещали устранить проблему со всеми банкоматами «до конца недели».