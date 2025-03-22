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Общество

Россиянин рассказал о работе могильщиком

11:10 22.03.2025

Житель Ленинградской области Константин Стругов пять лет работает копателем могил. О своей профессии он рассказал «Холоду».

По словам Константина, могильщики работают шесть дней в неделю, с 9:00 до 17:00. Это физически сложная работа, но платят за нее не очень много. В основном могильщики зарабатывают летом на отдельных заказах — когда их просят переустановить памятники или поставить новую ограду.

Стругов говорит, что ему и его коллегам часто дарят бутылки водки в благодарность за работу. Но его раздражают стереотипы о том, что могильщиков считают пьющими людьми или уголовниками. 

Я работаю могильщиком
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
Общество10 минут чтения

«Однажды меня остановил патруль ДПС. Полицейские спросили, кем я работаю. Я ответил: «Могилы копаю». А они мне сказали: «Что-то ты не похож на человека, который копает могилы». Интересно, каким образом я должен походить на такого человека? Это должно быть написано у меня на лбу?» — говорит Стругов.

Стругов отмечает, что его расстраивают некоторые стереотипы о сотрудниках ритуальных агентств. По его словам, их считают людьми, которые «наживаются на чужом горе». По его словам, такая проблема действительно есть, но в похоронном бизнесе много и таких сотрудников, которые «стараются работать честно, входят в положение и стараются не стрясти с людей как можно больше денег, а помочь им». 

Стругов говорит, что он не замечал ничего необычного или сверхъестественного в своей работе. Но некоторые традиции он считает странными — например, что многие люди кладут в гроб умершим разные вещи. Он рассказал, что рыбаку родные клали в гроб удочку, а бабушке — карту «Пятерочки».

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