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Общество

Могильщик посоветовал россиянам не оставлять еду на кладбище

00:22 22.03.2025

Копатель могил из Ленинградской области Константин Стругов рассказал «Холоду», что считает странной традицию россиян оставлять еду на кладбищах. По его мнению, в современном мире в этом нет никакого смысла.

«Я приверженник того, что когда человек совершает какое-то действие, чтобы он знал, для чего он это делает. А не “у меня бабушка так делала, прабабушка, а значит, и я буду”. Говорят, что раньше так делали, потому что паломники ходили из деревни в деревню, и они не брали с собой еду. Поэтому другие люди оставляли ее на кладбищах — чтобы паломник смог перекусить, помолиться за усопшего и пойти дальше», — говорит Стругов.

Я работаю могильщиком
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
Общество10 минут чтения

Стругов считает, что при жизни важно говорить о том, как человек хочет быть похороненным. Его удивляет, что тема смерти в обществе табуирована, «хотя мы все там будем». Стругов советует не бояться смерти и похорон и призывает задумываться о том, что жизнь когда-нибудь закончится. Он считает, что это поможет людям дорожить своим временем и проводить его со смыслом. Могильщик полагает, что его работа помогает ему более философски относиться к смерти. 

«Сто лет назад гробы у наших предков хранились на чердаках с уже приготовленными заранее вещами для похорон. Это было нормально: люди просто не хотели обременять своих родственников. Детям и близким оставалось просто похоронить человека без лишних хлопот. Когда гроб лежит на чердаке, человек понимает, что завтра может уже не наступить, и может провести это время продуктивно — например, с семьей. Это лишний повод задуматься о том, как он будет жить оставшиеся годы», — рассказал Стругов.

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